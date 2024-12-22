Diyarbakır'da Ailelerin Umudu: Evlat Nöbeti - Son Dakika
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Diyarbakır'da Ailelerin Umudu: Evlat Nöbeti

Diyarbakır\'da Ailelerin Umudu: Evlat Nöbeti

6 yıldır HDP binası önünde oturan aileler, yeni yılda evlatlarına kavuşmayı umut ediyor.

22.12.2024 13:01
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Diyarbakır'da 6 yıldır eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eyleminde olan aileler, yeni yılda evlatlarına kavuşmayı umut ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti aralıksız devam ediyor.

Ailelerden; Şeyma Ceylan Tekin'in annesi Türkan Mutlu, kızı için 6 yıldır eylemde olduğunu söyledi. Ceylan'ı gelmeyene kadar vazgeçmeyeceğini vurgulayan Mutlu, "Kar, kış, soğuk, herkesin evladı kanatları altında, bizim çocuklarımız ise dağlarda, taşlarda. Allah, bunu hiçbir anneye göstermesin. 10 sene, bir yıldız kadar sana uzak, bir nefes kadar sana yakınım. Kızım, sen beni görmüyorsun; ama o vicdansızlar beni görüyor. İnşallah seni alacağım" dedi.

Kızı Aysun için evlat nöbetini sürdüren Aydan Arslan, 6 yıldır mücadele ettiklerini, kimsenin onları görmediğini, duymadığını dile getirdi. Arslan, "Aysun'um, beni görüyor ve duyuyorsan artık geri dön. 9 yıldır seni benden kopardılar. Yeni yıl geliyor, seninle geçirmek istiyorum. Yeni yılda istiyoruz ki bütün evlatlarımız gelsin. Bütün anneler mutlu olsun" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Ailelerin Umudu: Evlat Nöbeti - Son Dakika

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