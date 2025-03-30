Diyarbakır'da Bayram Namazı Coşkusu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Bayram Namazı Coşkusu

Diyarbakır\'da Bayram Namazı Coşkusu

Diyarbakır Ulu Cami'de Ramazan Bayramı namazı yoğun katılımla eda edildi, birlik mesajları verildi.

30.03.2025 11:10
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Diyarbakır'da Ramazan Bayramının ilk gününde bayram namazı, Ulu Cami'de yoğun bir katılımla eda edildi. Sabah saatlerinde cami ve çevresini dolduran binlerce vatandaş, birlik ve beraberlik mesajları vererek bayram namazını kıldı.

Namaz öncesinde cami içi ve avlusu dolarken, bazı vatandaşlar açık alanda saf tuttu. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve AK Parti MKYK üyesi Mehdi Eker de Ulu Cami'de düzenlenen bayram namazına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Zorluoğlu ve Eker, bayramlaşma töreninin ardından vatandaşların bayramını tebrik etti.

Cami çıkışı açıklamalarda bulunan Vali Zorluoğlu, "Ramazan'ın ruhuna ve yüksek maneviyatına uygun bir Ramazan ayından sonra hep birlikte milletçe bayrama kavuşmanın mutluluğunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Yüce Mevla'dan bizleri bu bayrama kavuştura ince Mevla'mıza hamd-ü senalar olsun. Tabi Ramazan ayı malum Diyarbakır'da hakikaten çok farklı yaşandı benim de buradaki ilk Ramazan ayımdı. Buralarda Ramazan ruhuna çok uygun bir şekilde yaşanıyor. Şimdi bayram günleri malum bayram günleri huzurun, barışın, esenliğin ve mutluluğun hakim olduğu günler dargınlıkların, kırgınlıkların, küskünlüklerin ve affedebilme anlayışının hakim olduğu günler. Ben de buradan başla Diyarbakırlı hemşerilerimiz olmak üzere bütün milletimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazanını bu duygularla tebrik ediyor herkese sağlık ve afiyet içerisinde unutulmaz bir bayram temenni ediyorum sağ olsun" dedi.

Vatandaşlardan İsmail Yiğit, Ramazan Bayramının tüm İslam alemine mübarek olmasını diledi.

Namaza gelen bir diğer vatandaş Abdullah Biroğlu da Ramazan ayının iyi geçtiğini ifade etti. Biroğlu, "Şuan Ulu Cami'deyiz bayramlaşmaya geldik. Bayram güzel geçiyor bir sıkıntı yok çok şükür. Ramazan ayıda iyi geçti havalar serindi" diye konuştu.

İstanbul'dan gezi için Diyarbakır'a gelen Metin Karahan ise "Maşallah, ecdadımızdan Allah razı olsun dua ediyoruz. Cümleten hayırlı bayramlar çok güzel geçti. İstanbul'dan geliyoruz Allah kabul etsin" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Bayram Namazı Coşkusu - Son Dakika

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