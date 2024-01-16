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Diyarbakır'da çocuklar mutfağa girerek doğayla uyumlu yaşamı öğreniyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da çocuklar mutfağa girerek doğayla uyumlu yaşamı öğreniyor

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde düzenlenen 'Mutlu Pazarlar Enerji Dolu Çocuklar Projesi' kapsamında çocuklar, önlüklerini giyerek mutfakta etkinliklere katıldı. Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklara doğayla uyumlu yaşamın ve sağlıklı beslenmenin önemi anlatıldı. Etkinlikte çocuklar, sera alanında yetiştirilen sebzeleri topladı ve eğlenirken öğrendi. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, çocukların bir araya gelip bu tarz etkinliklerle vakit geçirmeleri için destek olacaklarını belirtti. Kırsal Hizmetler Müdürü Özgür Polat ise bu tarz etkinliklerin sayısını artırarak devam edeceklerini söyledi.

Diyarbakır\'da çocuklar mutfağa girerek doğayla uyumlu yaşamı öğreniyor
16.01.2024 - 15:58,
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Diyarbakır'da çocuklar, Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün ilçede "Mutlu Pazarlar Enerji Dolu Çocuklar Projesi" çerçevesinde düzenlenen etkinlikte önlüklerini giyip mutfağa girdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, veliler eşliğinde öğrencilere doğayla uyumlu yaşamın ve sağlıklı beslenmenin önemini kavrama fırsatı tanıdıklarını belirtti.

Başkan Beşikci, "Nev Bahçede sera alanında yetiştirilen sebzeleri toplayan öğrencilerimiz eğlenirken öğreniyorlar. Bahçemizde onları ağırlamaktan bizler de mutluyuz. Miniklerin bir araya gelip bu tarz etkinliklerle vakit geçirmeleri için bizler de destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kırsal Hizmetler Müdürü Özgür Polat da, bu tarz önemli etkinliklerin sayısını arttırarak devam edeceklerini, düzenlenen etkinlikler ile çocuklarda heyecan ve merak uyandırıldığını dile getirdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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