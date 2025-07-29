Diyarbakır'da Demirciler Sıcak Havada Zorlanıyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da Demirciler Sıcak Havada Zorlanıyor

Diyarbakır\'da Demirciler Sıcak Havada Zorlanıyor
29.07.2025 13:25
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Diyarbakır'da 40 derece sıcaklık demircileri zor durumda bırakıyor; iş ve sağlık riski artıyor.

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulması, birçok meslek grubunda çalışanları zor durumda bırakıyor. Bu meslek gruplarından biri de demirciler. Sıcak demiri işleyen, kesen ve kaynak yapan demirciler, dışarının da aynı derecede sıcak olması nedeniyle çifte zorluk yaşarken, demirler 200 derecede şekilleniyor.

Demir atölyelerinde çalışan ustalar, yaz sıcağının işleri daha da güçleştirdiğini söylüyor. Yüksek ısının altında saatlerce çalışmak zorunda kalan işçiler, özellikle yaz aylarında daha fazla su içmek ve sık molalar vermek zorunda kalıyor. Ancak geçim derdi, çoğu zaman bu önlemleri ikinci plana itiyor.

Demirciler, hem işin zorluğu hem de aşırı sıcak nedeniyle gün boyu büyük bir efor sarf ediyor. Demir ustası Ahmet Yıldız, işinin baba mesleği olduğunu, babasını tek bırakmak istemediğini ifade etti. Yıldız, "Hava sıcaklığı artık bize işlemiyor burası daha sıcak olduğu için dışarı çıkınca sanki dışarı daha serin gibi geliyor. Baba mesleği olduğu için mecburi yapıyoruz bu işi" dedi.

Bir diğer demir ustası Muhammed Ülgen ise sabah gelip akşama kadar çalıştıklarını aktardı. Ülgen, "Sıcaklık ayrı bir dert. Çalışsan olmuyor, çalışmasan olmuyor. Eve ekmek götürmen lazım. Yapacak bir şey yok sıcak da olsa çalışacağız. Bu koşullarda zaten alışkın olmayan çalışamaz, çalışsa bile sabahtan öğlene kadar çalışabilir. Demir kesimi rahattır ama kaynak daha zahmetlidir. Hem hava sıcak hem de kaynağın sıcaklığı iki kat daha sıcak oluyor" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Demirciler Sıcak Havada Zorlanıyor - Son Dakika

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