Diyarbakır\'da dört çocuk, soğuk havada Anzele Parkı\'ndaki süs havuzuna girip titredi

Diyarbakır'da dört çocuk, soğuk havada Anzele Parkı'ndaki süs havuzuna girip titrediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda dört çocuk, soğuk havada 'soğuk değil' diyerek süs havuzuna girdi. Doğal kaynak suyunun buz gibi olduğu havuzdan tir tir titreyerek çıkan çocuklar, metrelerce yükseklikten atlayarak da canlarını hiçe saydı.
Diyarbakır'da dört çocuk, 'soğuk değil' deyip girdikleri süs havuzundan tir tir titreyip çıktılar.
Yazın kenttin kavurucu sıcağında çocukların uğrak noktası olan merkez Sur ilçesindeki Anzele Parkı'ndaki süs havuzu, bu kez soğuk havada tercih edildi. Dört çocuk, soğuk havada doğal kaynak suyu olan olan buz gibi suya girdi. 'Soğuk değil' diyen çocuklar, girdikleri sudan tir tir titreyerek çıktı. Çocuklar, hem soğuk hava ve soğuk suya, hem de metrelerce yükseklikten atlayarak canlarını hiçe saydı. Çocuklar, havanın soğuk olmadığını, sıcak olduğunu ifade etti.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?