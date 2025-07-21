Diyarbakır\'da Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Diyarbakır'da eski HDP il binasının önünde aileler, kavurucu sıcak havaya rağmen evlat nöbetini sürdürüyor.

3 Eylül 2019'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti kavurucu sıcağa rağmen devam ediyor. Özkan Aydın'ın babası Süleyman Aydın, 45 derece sıcaklıkta bile evlat nöbetine kararlı bir şekilde devam ettiklerini söyledi. Aydın, "Konu evlatlarımız olmamış olsaydı hiçbir güç asla bizi buraya getiremezdi. 'Terörsüz Türkiye' sürecine en büyük desteği Diyarbakır anne ve babaları veriyor. Burada evlatlarımız istiyoruz. Diyarbakır anne ve babaları olarak cumhurbaşkanımıza, Devlet Bahçeli'ye sesleniyoruz. Teslim süreci olduğu zaman öncelik bizim evlatlarımız olsun, bizi evlatlarımıza kavuştursunlar. 6 yıldır burada terör mağduruyuz. Evlat mücadelemize burada kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Evlatlarımız dönünceye kadar burada çadırımızda mücadelemize devam edeceğiz ve tek bir evladımız örgütte olduğu müddetçe asla buradan da kalkmayacağız" dedi.

Ramazan Üçdağ'ın annesi Mevlüde Üçdağ ise, 45-50 derece sıcaklıkta bile burada evlat nöbeti sürdüklerini ifade etti. Üçdağ, "Evlatlarımız bizi bu kapıya getirdi. İnşallah evlatlarımıza da kavuşuruz. İnşallah bu barış süreci daimi olur, evlatlarımız bizi görür ve duyar gelir. Eğer çözüm sürecinin samimiyeti varsa çocuklarımız bizi arasın seslerini duyalım" diye konuştu. - DİYARBAKIR