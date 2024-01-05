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Diyarbakır'da Filistin İçin Sözümüz Var Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Filistin İçin Sözümüz Var Konferansı Düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle Diyarbakır'da, Gazze'de yaşanan zulmü gündemde tutarak, 'Filistin İçin Sözümüz Var' temalı 'Hayır Çarşısı, Ezgi ve Marşlar Programı' düzenlendi. Programda konuşan Doç. Dr. Fatih Kurt, Gazze'de yaşanan zulmün gündemde tutulması gerektiğini söyledi.

Diyarbakır\'da Filistin İçin Sözümüz Var Konferansı Düzenlendi
05.01.2024 - 22:49,
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Diyarbakır'da, "Filistin İçin Sözümüz Var" temalı konferans düzenlendi

DİYARBAKIR - Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle Diyarbakır'da, Gazze'de yaşanan zulmü gündemde tutarak, "Filistin İçin Sözümüz Var" temalı "Hayır Çarşısı, Ezgi ve Marşlar Programı" düzenlendi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Camii ve Külliyesi'nde düzenlenen program, cami müezzin kayyımı Muhammed Aslan'ın Kur'an-ı Kerim okumasıyla başladı.

Düzenlenen "Filistin İçin Sözümüz Var" temalı "Hayır Çarşısı, Ezgi ve Marşlar Programı" konulu konferansa Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Doç. Dr. Fatih Kurt konuşmacı olarak katıldı. Programda konuşan Doç. Dr. Fatih Kurt, Gazze'de yaşanan zulmün gündemde tutulması gerektiğini söyledi.

Yaklaşık üç aydır insanlıktan utanılacak günler yaşandığını ifade eden Doç. Dr. Kurt, "Yaklaşık üç aydan beri insanlığımızdan adeta utanacağımız, başımızı eğerek yürüyeceğimiz günleri yaşıyoruz. Artık durmasını bekleyip istediğimiz büyük bir zulme, soykırıma tüm insanlık olarak maalesef şahit oluyoruz. Bizim Filistin'le, bizim Mescidi Aksa ile, bizim Kudüs'le üç bağımız var. Bunun birincisi şüphesiz ki diniz bağımızdır. Peygamber efendimizin namazlarını yönelerek kılmış olduğu mekandır. ve yine Mescidi Aksa aynı zamanda yeryüzünün ikinci mabedidir. Bizim Kudüs'le, Filistin'le bağımız sadece dini olmakla da kalmıyor. Tarihi bir bağımız var bizim o topraklarla. Oralar Müslüman yurdu ve diyarı olarak yüzyıllarca yıl yaşayıp var olmuş" dedi.

Gazze'de yaşanan dramın insanlığa sabrı, dayanışmayı öğrettiğini dile getiren Kurt, "Bugün Filistin toprakları gözü yaşlı annelerin her gün aktığı, ailelerin bombalanan evlerinin altında kaldığı, küçücük yavruların birbirlerini teselli edip omuzlarına yaslanıp dinlenmeye çalıştığı, şehit olmak üzere son nefesini adeta verecek olan kardeşine kelime-i şehadeti getirmek için gayret gösteren bebeleri bize gösteren Filistin topraklarıdır. Gazze bize imanı, teslimiyeti öğretiyor. İmanın ne büyük güç olduğunu gösteriyor. Müslüman'ın rabbine nasıl teslim olması gerektiğini Gazzeli kardeşlerimiz bize ve tüm insanlığa öğretiyor. Bugün Gazze bize sabrı, dayanışmayı öğretiyor. Yine Gazze bize dünya hayatını nasıl anlamamız gerektiğini öğretiyor" diye konuştu.

Gazze'de yaşanan soykırımın tüm insanlık meselesi haline geldiğini belirten Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük ise, şunları kaydetti:

"Gazze'deki soykırım 3'üncü aya giriyor. Orada masum insanlar katlediliyor. Çocuklar katlediliyor. İnsanların tüm dinlerde olan dokunulmaz hayat hakkına müdahale ediliyor. Bu yaşananlar sadece Arap dünyasının meselesi değildir. Bu mesele ümmetin meselesidir. Zira üç açıdan bakıldığı zaman olayın aslında bütün Müslümanları ilgilendirdiği görülür. Bugün Filistin'de katledilenler Filistin'deki Müslümanlar olmasa da başka din mensupları da olsa biz yine bu tepkimizi gösterecektik. Göstermek de zorundayız. Dolayısıyla insanların orada katlediliyor olması bu meseleyi bütün insanların meselesi haline getiriyor."

Program, ilahi ve ezgilerin okunmasının ardından Doç. Dr. Fatih Kurt'un yaptığı dua ile sona erdi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Filistin İçin Sözümüz Var Konferansı Düzenlendi - Son Dakika


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