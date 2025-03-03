Diyarbakır'da Floor Curling Finali Gerçekleşti

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- Diyarbakır'da 'Floor Curling' turnuvasının finali yapıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da düzenlenen Floor Curling turnuvasına 17 ilden, 43 okul, 43 takım ve 120 sporcu katıldı. 4 gün süren yarışmalarda dereceye giren öğrenciler için madalya töreni düzenlendi.

Diyarbakır'da düzenlenen Floor Curling turnuvasında 17 ilden 43 takımın 120 sporcusu 4 gün boyunca ter döktü. Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı okul sporları faaliyet programında yer alan Floor Curling Gençler Kız - Erkek - Karma Grup müsabakaları sonucunda kızlarda ve karma grup kategorisinde ilk sırada Siirt Fatma Zehra Mesleki Teknik Anadolu Lisesi yer aldı. Erkeklerde ise birinci Van Ahmed-i Hani Anadolu Lisesi oldu.

Yarışmada derece alan 14 takımın tümü 09-11 Nisan 2025 tarihleri arasında Kayseri'de yapılacak Floor Curling Gençler Kız - Erkek - Karma Türkiye Birinciliği müsabakalarında yarışmaya hak kazandı.

Yarışmada erkekler kategorisinde 1. olan Van Ahmed-i Hani Anadolu Lisesi'nin beden eğitimi öğretmeni Ali Arman, "Diyarbakır ilinde yapılan Floor Curling bölge yarışmasına katıldık buradan güzel derece elde ettik, birinci olduk. 9 Nisan'da Türkiye birinciliği için Kayseri'ye gideceğiz. Yoğun bir süreç bizi bekliyor. Daha önce de iyi çalıştık, öğrencilerimi de teşekkür ediyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese, öncelikle Remziye hocama teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Van Ahmed-i Hani Anadolu Lisesi öğrencilerinden Beytullah Akbaş, "Hemen hemen 2 yıla yakın Floor Curling yapmaktayız. Van'da gösterdiğimiz performansla 3 takımda da birincilik yaşadık. Diyarbakır'da da erkekler kategorisinde 1. olduk" dedi.

Kızlar kategorisinde 2. sırada yer alan Adana Bahtiyar Vahapzade Sosyal Bilimler Lisesi'nin beden eğitimi öğretmeni Duran Ali Özarslan, "Adana'da yapılan müsabakalarda ikinci olduk. Bölge olarak Diyarbakır'a geldik, burada da ikinci olarak Kayseri'deki Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandık" şeklinde konuştu.

Kilis Mehmet Abdi Bulut Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Büşra Başbenzer ise geçen sene elendiklerini ve bu sene yarışmayı 4. tamamlayıp Kayseri'ye gitmeye hak kazandıklarını belirtti. Başbenzer, emeği geçen herkese teşekkür etti. Kilis Mehmet Abdi Bulut Spor Lisesi öğrencilerinden Zeynep Melike Oğuztürk, farklı bir alan olduğunu ve tecrübe kazandıklarını dile getirdi.

Diyarbakır temsilcisi Koşuyolu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Fırat Kartay, "Diyarbakır'da yapılan grup müsabakaları olan Floor Curling spor branşımızda hem ev sahipliğimiz hem de misafirperverliğimizle beraber güzel bir şekilde, sorunsuz tamamlamış bulunmaktayız. Diyarbakır'da 3 okulumuz katıldı. 3 okulumuzdan 2 okulumuz elendi. Elendikten sonra bizim okulumuz dereceye girdi. Tabii ki Kayseri'de olan Türkiye finalinde ekibimizle daha iyi çalışıp, daha sağlam bir kadro ile beraber orada da inşallah Diyarbakır'ımıza, Türkiye'ye kupasını getirmek nasip olur" cümlelerine yer verdi.

Yarışma toplu fotoğraf çekimi ve halaylar eşleğinde son buldu.