Diyarbakır'da Floor Curling Finali Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Diyarbakır'da Floor Curling Finali Gerçekleşti

17 ilden 43 takım ve 120 sporcunun katıldığı Diyarbakır'daki Floor Curling turnuvası sona erdi.

03.03.2025 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Diyarbakır'da 'Floor Curling' turnuvasının finali yapıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da düzenlenen Floor Curling turnuvasına 17 ilden, 43 okul, 43 takım ve 120 sporcu katıldı. 4 gün süren yarışmalarda dereceye giren öğrenciler için madalya töreni düzenlendi.

Diyarbakır'da düzenlenen Floor Curling turnuvasında 17 ilden 43 takımın 120 sporcusu 4 gün boyunca ter döktü. Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı okul sporları faaliyet programında yer alan Floor Curling Gençler Kız - Erkek - Karma Grup müsabakaları sonucunda kızlarda ve karma grup kategorisinde ilk sırada Siirt Fatma Zehra Mesleki Teknik Anadolu Lisesi yer aldı. Erkeklerde ise birinci Van Ahmed-i Hani Anadolu Lisesi oldu.

Yarışmada derece alan 14 takımın tümü 09-11 Nisan 2025 tarihleri arasında Kayseri'de yapılacak Floor Curling Gençler Kız - Erkek - Karma Türkiye Birinciliği müsabakalarında yarışmaya hak kazandı.

Yarışmada erkekler kategorisinde 1. olan Van Ahmed-i Hani Anadolu Lisesi'nin beden eğitimi öğretmeni Ali Arman, "Diyarbakır ilinde yapılan Floor Curling bölge yarışmasına katıldık buradan güzel derece elde ettik, birinci olduk. 9 Nisan'da Türkiye birinciliği için Kayseri'ye gideceğiz. Yoğun bir süreç bizi bekliyor. Daha önce de iyi çalıştık, öğrencilerimi de teşekkür ediyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese, öncelikle Remziye hocama teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Van Ahmed-i Hani Anadolu Lisesi öğrencilerinden Beytullah Akbaş, "Hemen hemen 2 yıla yakın Floor Curling yapmaktayız. Van'da gösterdiğimiz performansla 3 takımda da birincilik yaşadık. Diyarbakır'da da erkekler kategorisinde 1. olduk" dedi.

Kızlar kategorisinde 2. sırada yer alan Adana Bahtiyar Vahapzade Sosyal Bilimler Lisesi'nin beden eğitimi öğretmeni Duran Ali Özarslan, "Adana'da yapılan müsabakalarda ikinci olduk. Bölge olarak Diyarbakır'a geldik, burada da ikinci olarak Kayseri'deki Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandık" şeklinde konuştu.

Kilis Mehmet Abdi Bulut Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Büşra Başbenzer ise geçen sene elendiklerini ve bu sene yarışmayı 4. tamamlayıp Kayseri'ye gitmeye hak kazandıklarını belirtti. Başbenzer, emeği geçen herkese teşekkür etti. Kilis Mehmet Abdi Bulut Spor Lisesi öğrencilerinden Zeynep Melike Oğuztürk, farklı bir alan olduğunu ve tecrübe kazandıklarını dile getirdi.

Diyarbakır temsilcisi Koşuyolu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Fırat Kartay, "Diyarbakır'da yapılan grup müsabakaları olan Floor Curling spor branşımızda hem ev sahipliğimiz hem de misafirperverliğimizle beraber güzel bir şekilde, sorunsuz tamamlamış bulunmaktayız. Diyarbakır'da 3 okulumuz katıldı. 3 okulumuzdan 2 okulumuz elendi. Elendikten sonra bizim okulumuz dereceye girdi. Tabii ki Kayseri'de olan Türkiye finalinde ekibimizle daha iyi çalışıp, daha sağlam bir kadro ile beraber orada da inşallah Diyarbakır'ımıza, Türkiye'ye kupasını getirmek nasip olur" cümlelerine yer verdi.

Yarışma toplu fotoğraf çekimi ve halaylar eşleğinde son buldu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Anadolu Lisesi, Etkinlikler, Fatma Zehra, Diyarbakır, Eğitim, Yerel, Siirt, Hani, Spor, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Floor Curling Finali Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:21 Arap Birliği zirvesinde Gazze’nin yapılandırılmasıyla ilgili taslak metin üzerinde anlaşma sağlandı Arap Birliği zirvesinde Gazze'nin yapılandırılmasıyla ilgili taslak metin üzerinde anlaşma sağlandı
14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
13:43 Borsa İstanbul’a operasyon: 17 kişi gözaltında Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
13:14 Trump’ın Ukrayna’ya askeri desteği kesmesine Kremlin’den ilk tepki Trump'ın Ukrayna'ya askeri desteği kesmesine Kremlin'den ilk tepki
20:24 Erdoğan’dan AB’ye: Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa’nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor
20:18 Beşiktaş, armasını yeniledi Beşiktaş, armasını yeniledi
19:56 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi
19:52 Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi Askeri müdahale imasında bulundu Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu
19:31 Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor Tepki çeken karar Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar
19:27 Trump’tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum
18:59 Bahçeli’den Pervin Buldan’a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor
18:55 Trabzonspor’da 40 yıl sonra bir ilk Trabzonspor'da 40 yıl sonra bir ilk
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 14:33:02. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Floor Curling Finali Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.