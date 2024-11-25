Diyarbakır\'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Dayanışma Çağrısı

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Diyarbakır'da '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında dayanışma çağrısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi önünde açıklama yapan HAK-İş Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Dinç, kadınların, çocukların ve tüm canlıların maruz kaldığı şiddet ve zulme karşı ortak bir ses çıkarmanın önemine dikkat çekti. Dinç, "Kadına yönelik şiddet bir acizliktir. Şiddetin her türlüsüne karşıyız ve şiddeti durdurmak, sadece kadınların değil, tüm toplumun sorumluluğudur. Bütün dünyanın gözleri önünde Gazze'de bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Filistin'de savaş suçu işlenmektedir. Siyonist İsrail Gazze'de soykırım yapmaktadır. Kadınlar, çocuklar, bebekler ve masum insanlar katledilmektedir" dedi.

Basın açıklamasına sendika temsilcileri ve üyeleri katıldı. - DİYARBAKIR