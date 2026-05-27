Diyarbakır'da Mezarlıklara Yoğun Ziyaret - Son Dakika
27.05.2026 14:30
Kurban Bayramı'nda Diyarbakırlılar mezarlıklara akın etti, trafik durma noktasına geldi.

Diyarbakır'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar mezarlıklara akın etti. Yoğunluk nedeniyle mezarlık çevrelerinde trafik durma noktasına geldi.

Diyarbakır'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde mezarlıklar ziyaretçi akınına uğradı. Sabah saatlerinden itibaren yakınlarının kabirlerini ziyaret eden vatandaşlar, dualar okuyup mezarlara çiçek bıraktı. İl genelindeki mezarlıklarda yaşanan yoğunluk nedeniyle özellikle mezarlık girişleri ve çevre yollarında uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

4 yıl önce eşini kanserden kaybeden Mehmet Şahin, 2002 yılında eşinin kanser hastalığına yakalandığını ve 20 yıl kanserle mücadele ettiğini ancak 2022 yılında hastalığa yenik düştüğünü söyledi. Şahin, "Tüm tedavilerini Ankara'da yaptırdık. Maalesef 20 yıl dayanabildi ve Allah'ın rahmetine kavuştu. Elimizden gelenin fazlasını yaptık ama kurtaramadık. Bazı doktorlar 1 yıl ömür biçti ama biz direndik, tüm imkanlarımızı seferber ettik, 20 yıl mücadele ettik. Her bayramda, ayrıca 10-15 günde bir geliyorum kabrine. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Yol arkadaşımdı, eşimdi, çocuklarımın annesiydi" dedi.

Mezarlığa gelen Veysi Ortaç ise herkesi insanlığa davet ettiğini, kimsenin kimseden üstün olmadığını söyledi. Ortaç, "Görüyorsunuz hepimizin geleceği yer burasıdır. Herkes plan program içerisinde 'Ben eve gideceğim, bunu yapacağım'. Herkesin yeri burasıdır. Allah herkesi iyilikle buluştursun. Herkesin kalbi nurla dolsun inşallah. Ne eski günler kalmış ne insanlık kalmış. Hiçbir şey kalmamış. Ne kardeşlik var, ne ağabeylik var, ne aile var. Kimse kimsenin kıymetini bilmiyor. Herkesin ölmüşlerine Allah rahmet etsin. Babam burada, annem burada, eniştem burada. Onları ziyarete geldim" diye konuştu.

Araç trafiğinden de şikayetçi olan Ortaç, tek olan kişinin bile mezarlığa arabasıyla geldiğini, araç trafiğinin çok yoğun olduğunu aktardı. Ortaç, "Yürüyerek gelseler daha iyi olur. Uzak olanları anlıyorum ama yakındakiler de araçlarıyla geliyor. Bir de bir araçla bir kişi geliyor. Toplu gelseler yine böyle sıkıntı olmaz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Diyarbakır, 3. Sayfa, Trafik, Yaşam, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
