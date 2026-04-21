Diyarbakır'da Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı Kapılarını Açtı

21.04.2026 16:48  Güncelleme: 18:07
(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Mezopotamya Fuarcılık işbirliğiyle düzenlenen 17. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışı yapıldı. Mezopotamya Fuar ve Kongre Merkezi'nde 126 firmanın katıldığı fuarın açılışında konuşan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, "Bu topraklarda yaklaşık 12 bin 500 yıldır tarım, üretim ve hayvancılık yapılmaktadır. Burası Yukarı Mezopotamya'dır. Yani insanlık tarihinin en köklü üretim merkezlerinden birindeyiz. Bu nedenle düzenlediğimiz tarım fuarının kentimize ve bölgemize yakışır bir organizasyon olduğunu her fırsatta ifade ediyoruz" dedi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Mezopotamya Fuarcılık tarafından düzenlenen "17. Mezopotamya Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı" başladı.

Mezopotamya Fuar ve Kongre Merkezi'nde 126 firmanın katıldığı fuarın açılışına, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, DTSO Başkanı Mehmet Kaya ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Hatun, tarım ve hayvancılığın bölge açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek, kurumlararası koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Eş Başkan Hatun, resmi kurumlar ile sivil toplum kuruluşları arasında sağlanacak güçlü işbirliğinin, Hollanda örneğinde olduğu gibi başarılı bir modele zemin oluşturabileceğini dile getirirken, her kurumun kendi alanında çalışma yürüttüğünü söyledi.

"Hayvancılık ve tarım alanında hizmeti geliştirmek istiyoruz"

Şehir merkezi ile kırsal ilçeler arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı hedeflediklerini belirten Eş Başkan Hatun, "Biz yönetime geleli iki yıl oldu, şehir merkezi ile dış ilçeler arasındaki ilişkiyi daha da güçlendirmek istiyoruz. Aralarındaki büyüyen farkı azaltmak istiyoruz. Hayvancılık ve tarım alanında hizmeti geliştirmek istiyoruz. Şimdiye kadar 49 sulama göleti yaptık. Bozuk olanları da tamir ettik. Çüngüş ve Çermik ilçelerimiz binlerce hayvana ev sahipliği yapıyor. Göçebeliği ülkemizden, bölgemizden çıkarmak istiyoruz. Yazın buradaki hayvanların hepsi Erzurum yaylalarına yöneliyor; şehrimize hiçbir faydası kalmıyor. Ne peyniri ne yoğurdu bize ulaşıyor, üstüne bir de göçebeliğin zararı bize kalıyor" ifadelerini kullandı.

Daha sonra söz alan DTSO Başkanı Mehmet Kaya ise kentin 12 bin 500 yıllık tarım mirasına dikkati çekerek, doğru planlama ile Diyarbakır'ın Türkiye'nin tarım yükünü sırtlayabilecek kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.

Fuarın her yıl büyüyerek bölge ekonomisine katkı sunduğunu ifade eden Kaya, organizasyonun yalnızca bir sergi alanı değil, aynı zamanda tarımın geleceğinin şekillendiği bir platform olduğunun altını çizdi. Mehmet Kaya, şöyle devam etti:

"Bu topraklarda yaklaşık 12 bin 500 yıldır tarım, üretim ve hayvancılık yapılmaktadır. Burası Yukarı Mezopotamya'dır. Yani insanlık tarihinin en köklü üretim merkezlerinden birindeyiz. Bu nedenle düzenlediğimiz tarım fuarının kentimize ve bölgemize yakışır bir organizasyon olduğunu her fırsatta ifade ediyoruz. Fuarcılık tek başına bir kurumun başarabileceği bir iş değildir. Bu bir ortak akıl ve sahiplenme meselesidir. Valiliğimizden belediyemize, sivil toplum kuruluşlarından medyaya kadar herkesin katkısıyla büyüyen bir organizasyon ortaya çıkıyor. Eğer bu birliktelik sağlanmazsa, yapılan çalışmaların çiftçimize yansıması da sınırlı kalır. Geçtiğimiz yıl 126 bin ziyaretçiyi ağırlayan fuarımız, bu yıl 125 firmanın çatısı altında 300 markayı çiftçilerimizle buluşturuyor. Bu rakamlar, Diyarbakır'ın tarım alanındaki dinamizmini açıkça göstermektedir. Biz burada sadece ürün sergilemiyoruz; bilgi, teknoloji ve vizyon paylaşıyoruz."

"Hollanda örneği ortada: Bizde kaynak var, eksik olan doğru kullanım"

Kaya, Diyarbakır'ın tarımsal kapasitesini uluslararası örneklerle kıyaslayarak, şöyle devam etti:

"Birkaç rakamla Diyarbakır'ın potansiyelini daha net görebiliriz. Bugün Hollanda'nın sulanabilir alanı yaklaşık 10 milyon dönümdür. Silvan Barajı'nın tamamlanmasıyla Diyarbakır'ın sulanabilir alanı 4 milyon dönüme ulaşacaktır. Yani neredeyse Hollanda'nın yarısı kadar bir sulanabilir alan potansiyeline sahibiz. Hollanda'nın tarım ihracatı yaklaşık 120 milyar eurodur. Bizim ise güneşimiz var, toprağımız var, suyumuz var ve güçlü bir insan kaynağımız var. Burada bir şey yanlış yapıyoruz. O halde burada eksik olan, bu kaynakları doğru ve verimli kullanmaktır. Doğru planlama ve uygulamayla yalnızca Türkiye'nin ithalatını azaltmakla kalmayıp, Diyarbakır'ın tek başına bile ülkemizin tarım ihtiyacına önemli katkı sağlayabilecek potansiyele sahip olduğunu görebiliriz. Bu fuarların amacı da tam olarak budur. Çiftçimizi geleneksel üretim kalıplarının dışına çıkarıp, modern, katma değeri yüksek ve rekabetçi bir üretim modeline yönlendirmek istiyoruz. Tarım bu bölgenin vazgeçilmezidir ve biz bu alanda büyümeye devam edeceğiz."

Yapılan konuşmalardan sonra kurdele kesimi yapılarak, fuarın startı verildi. 26 Nisan'a kadar ziyaretçilere kapısı açık olacak fuar, üretici, yatırımcı ve teknoloji sağlayıcılarını bir araya getirecek.

Kaynak: ANKA

