Diyarbakır'da rahatsızlanan 2 yaşındaki Ayşe Vera tedavi için Ankara'ya sevk edildi - Son Dakika
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Yerel

Diyarbakır'da rahatsızlanan 2 yaşındaki Ayşe Vera tedavi için Ankara'ya sevk edildi

Diyarbakır\'da rahatsızlanan 2 yaşındaki Ayşe Vera tedavi için Ankara\'ya sevk edildi

Diyarbakır'da ağır bademcik enfeksiyonu nedeniyle rahatsızlanan 2 yaşındaki Ayşe Vera, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilerek tedavi edildi. Baba Çetin Mutlu, imkanlar ve ilgi için yetkililere ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

24.03.2024 09:58  Güncelleme: 09:59
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Diyarbakır'da Şubat ayında rahatsızlanan 2 yaşındaki Ayşe Vera, ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevk edilip, işlemlerinin ardından taburcu olmuştu. Baba Çetin Mutlu, imkanlar ve ilgi için yetkiler ve sağlıkçılara teşekkür etti.

11 Şubat'ta ağır bademcik enfeksiyonu ile Dicle Üniversitesi Çocuk Hastanesine sevk edilen Ayşe Vera Mutlu, ilk müdahalenin ardından aynı gün ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi. Tedavisi tamamlanan Vera, 6 Mart'ta taburcu edilmişti.

Vera'nın babası Çetin Mutlu, Dicle Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde ilgilenip süreçte yardımcı olan Çocuk Nöroloji Doktoru Rojan İpek'e teşekkür etti.

Kızının hayati tehlikesi söz konusu olduğu önemli bir anda devletin sahip olduğu bu ileri teknoloji imkanından yararlanarak ambulans uçak ile sevk yapıldığını belirten Mutlu, "Ayşe Vera'nın Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ndeki tedavi sürecinde emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına da ayrıca teşekkürlerimi sunarım. Tedavi Diyarbakır'da kaldığı yerden devam ediyor. Bu süreçte yanımızda olan devletimiz ve sağlık çalışanlarına tekrar tekrar teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da rahatsızlanan 2 yaşındaki Ayşe Vera tedavi için Ankara'ya sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da rahatsızlanan 2 yaşındaki Ayşe Vera tedavi için Ankara'ya sevk edildi - Son Dakika
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