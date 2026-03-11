Diyarbakır'da Bayram Öncesi Gıda Satışı Yapan İş Yerleri Denetlendi

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle kent genelinde tatlı, şekerleme ve kuruyemiş satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen denetimler kapsamında Ramazan Bayramı öncesi kent genelinde tatlı üretimi ve satışı yapan işletmeler kontrol edildi.

Denetimler çerçevesinde tatlı üretimi yapan imalathaneler, büyük marketlerin tatlı ve şekerleme reyonları ile kuruyemiş satışı yapılan iş yerleri ekipler tarafından tek tek incelendi.

Bayram öncesi yoğunluk yaşanan işletmelerde, yurttaşların sağlığını riske atabilecek unsurların önüne geçilmesi amacıyla kapsamlı kontroller gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, üretim koşulları, depolama alanları ve hijyen kuralları detaylı şekilde incelendi. Ekipler ayrıca işletmelerde kullanılan hammaddelerin uygunluğu, üretim alanlarının temizliği ve soğuk hava depolarının koşullarını da denetledi.

Yapılan kontrollerde işletmelerin gıda mevzuatına uygun üretim yapıp yapmadığı değerlendirilirken, teknik ve fiziki şartların ilgili yönetmeliklere uygunluğu da kontrol edildi.