Diyarbakır\'da Tapusu Olmayanlar Doğalgaz Aboneliği Alamıyor

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yıllar önce dönemin belediyesinin imara açtığı arazilere ev yapan ilçe sakinleri, tapuları olmadığı için doğalgaz aboneliği alamıyor.

Çınar ilçesinde yaklaşık 30 yıl önce dönemin belediyesi tarafından merkez Yenimahalle'deki araziler imara açıldı. Durumdan faydalanmak isteyen mahalleliler, ev yaparak Yenimahalle'de ikamet etmeye başladı. İddiaya göre, 2022 yılında Diyargaz tarafından kendilerine abonelik verileceği söylenip her haneye tesisat çekildi. Mahalleli 75 bin lira civarında masraf yaptığı tesisatın herhangi bir karşılığını göremediğini dile getirip Diyargaz'a tepki gösterdi.

Yenimahalle Muhtarı Ercan Çelik, mahalle sakinlerinin sorununun çözülmesi için Diyargaz yetkililerine seslenerek, çağrıda bulundu. Mahalledeki yaklaşık 300 hanenin tapusu olmadığından dolayı doğalgaz aboneliğinin başlatılmadığını söyleyen Çelik, "2022 ve 2023 yılında Diyargaz tarafından ilçemizin tüm mahallesine alt yapı sistemi çekildi. Bu durumda yaklaşık 5 bin nüfuslu Yenimahalle'mizde 300 hanemizin tapusu olmadığından abonelik alamıyor. Doğalgaz aboneliğinin başlatılabilmesi için Diyargaz tarafından tapu şartı koyuluyor. 30 yıldan beri mahallemizin bir kısmında tapu yok. Yerleşim alanı dönemin belediyesi tarafından imara açıldığı için evler yapıldı. Tapusu olmamasına rağmen elektrik ve su aboneliği başlatılmıştı. Bunun yanında emlak vergisini dahi ödüyoruz. Diyargaz, abonelik için tapu şartı koyduğundan ötürü 300 haneye gaz çekilmiyor. Vatandaşların çoğu evine 75 bin Türk Lirasına yakın bir ücretle hanelerine tesisat çekti. Ama maalesef şu anda doğalgazdan mahallemizin çoğu faydalanamıyor. Biz bu sorunumuzun çözülmesini istiyoruz" dedi.

"Doğalgaz tesisatları var, ama evi ısıtacak gaz yok"

"Madem tapu şartı koyulacaktı neden o kadar masraf bize yaptılar" diye konuşan Çelik, "Bazı müştereklerin kendi adlarına Diyargaz'a müracaatta bulunup abonelik aldıklarını öğrendik. Bu abonelikleri vatandaşlara bir miktar para karşılığında verdiklerini öğrendik. Şu an bir mahalle daha bizimle aynı durumda. O mahalle sakinlerinin bazılarının da tapuları yok. Ama müşterekler bir şekilde vatandaşlara ücret karşılığında abone yaptırıyor. Vatandaşlarımız kış aylarında havaların soğuk olmasından dolayı evlerini ısıtamıyor. Yeraltı tesisatları ilçeye çekildiğinde 2023 yılında Diyargaz tarafından Çınar'ın tümüne doğalgazın verileceği söylenildi. Madem tapu şartı koyulacaktı neden sokaklarımızı kazıp çamur haline getirdiler? Şu an sokaklardan geçilmiyor. Doğalgaz panoları tüm hanede var, ama evi ısıtacak gaz yok" ifadelerini kullandı.

Elektrik ve su aboneliği olan bir evde doğalgaz aboneliğinin olmamasından yakınan Mahalle sakinlerinden Naşit Akboğa ise şunları kaydetti:

"Bazı mahalle sakinlerimizin 30 yıldan beri tapu sorunu var. Benim ise 19 yıllık sorunum var. Evimin emlak vergisini, elektrik ve su ücretini veriyorum. Ama doğalgaz alamıyorum. 2022'de başlayan doğalgaz altyapı çalışmalarıyla evimize kadar panolar çekildi. Sokaklarımız köstebek yuvasına döndü, ama doğalgazdan faydalanamıyoruz. Doğalgaz tesisatımı çekmek için ben de 70-80 bin TL'lik bir masraf yaptım. Masraf yaptığım doğalgazdan faydalanamıyorum."

"Ne tapularımızı alabiliyoruz, ne de doğalgaz aboneliği veriyorlar"

Bir diğer mahalleli Edip Gülistan, "22 yıldır Yenimahalle'de oturuyorum. Evimizin tapusu olmamasına rağmen elektrik ve suyumuz var. Ama Diyargaz'a gelince tapumuz olmadığı için abonelik verilmiyor. Bu kışın ortasında çocuklarımız ne yapacak? Ne tapularımızı alabiliyoruz, ne de doğalgaz aboneliği veriyorlar. Lütfen bir an önce bu olaya el atsınlar. Millet bu azaptan kurtulsun" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR