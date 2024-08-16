Diyarbakır'da Türk Kızılayı Çocuklara Dondurma Dağıttı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Türk Kızılayı Çocuklara Dondurma Dağıttı

Diyarbakır\'da Türk Kızılayı Çocuklara Dondurma Dağıttı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Türk Kızılayı, sıcak havalarda çocukları unutmayarak cami ve Kur'an kurslarında dondurma dağıttı.

16.08.2024 09:45
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Türk Kızılayı, sıcak havalarda çocukları unutmayarak cami ve Kur'an kurslarında dondurma dağıttı.

Silvan Kızılay Şubesi, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camilerde Kur'an eğitimlerine katılan bin 567 çocuk için dondurma ikramında bulundu. Kent merkezindeki cami ve Kur'an kurslarından başlanılan dondurma dağıtımına yatılı Kur'an kursları da dahil edildi.

Silvan Kızılay Şube Başkanı Mehmet Metin Kılıçaslan, "Sevgili kardeşlerimin mutluluğu için her türlü adımı atıyoruz. Yaz Kur'an kurslarında eğitim gören kardeşlerimize serinleten bir sürpriz yapmak istedik. Diyanet işleri başkanlığına bağlı bütün camilerde eğitim gören kardeşlerimize ulaşmaya çalışacağız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Türk Kızılayı Çocuklara Dondurma Dağıttı - Son Dakika

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