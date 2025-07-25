Diyarbakır'da Yeni Camii Açılışı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Yeni Camii Açılışı

Diyarbakır\'da Yeni Camii Açılışı
25.07.2025 16:42
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Rahmet-i Rahman Camii ve Kur'an Kursu, hayırseverlerin katkılarıyla Diyarbakır'da ibadete açıldı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde hayırseverlerin katkılarıyla inşa edilen Rahmet-i Rahman Camii ve Kur'an Kursu, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Merhum Hacı Şeyhmus Bektaş'ın aziz hatırasına ithafen, hayırsever Bektaş ve Özbek ailelerinin katkılarıyla yapımı tamamlanan caminin açılış programına; Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Sait Yaz, Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, İl Müftüsü Celal Büyük, Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Bahadır Opus ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Murat Zorluoğlu, camilerin sadece bir ibadet mekanı değil, aynı zamanda İslam medeniyetinin ve toplumsal birlikteliğin temsili olduğunu dile getirdi. Camilerin tarih boyunca üstlendikleri manevi, kültürel ve toplumsal rolü vurgulayan Zorluoğlu, "Bu mübarek günde, bu güzel vesileyle bizleri bir araya getiren yüce Mevlamıza hamdu senalar olsun. Camiler yeryüzünde Kabe'nin birer şubesidir. Bu yönleriyle İslam toplumlarının kimliğini, İslam medeniyetlerinin de sembolünü teşkil ederler. 1400 yıldır yeryüzünde camilerimiz; sevginin, adaletin, merhametin, ilmin, birlik ve beraberliğin merkezi olmuşlardır. ve inşallah kıyamete kadar da bu misyonlarını sürdüreceklerdir" ifadelerini kullandı.

Vali Zorluoğlu, caminin inşasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bu muazzam mabet elbette bugün burada ete kemiğe büründü; ancak arkasında çok büyük bir gayret, sabır ve fedakarlık var. Özellikle Bektaş ve Özbek aileleri başta olmak üzere, katkı sunan tüm hayırseverlerimize, işçilerimize, mimarlarımıza ve bu hizmetin tüm sahiplerine hem şahsım hem de devletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Bu caminin Diyarbakır'ımıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor; Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfiretinin hepimizin üzerine olmasını diliyorum" diye konuştu.

Hayırseverler adına konuşan Tuncay Bektaş ise caminin yalnızca fiziksel bir yapı değil, bir anlam ve idealin vücut bulmuş hali olduğunu vurguladı. Bektaş,"Rahmetli babamızın hatırasını yaşatan bu cami, gençlerimiz için bir ilim ve irfan yuvası olacaktır" dedi.

Rahmet-i Rahman Camii ve Kur'an Kursu, yaklaşık 2000 kişi kapasiteli ibadet alanıyla birlikte; 60 öğrenci kapasiteli yatılı Kur'an Kursu, 10 derslik, 10 yatakhane, hanımefendilere özel ferah ibadet bölümü, 150 kişilik aşevi, 1200 metrekarelik çatı terası, sohbet kamelyaları, engelli dostu asansör ve WC'ler ile cami giderlerine katkı sağlamak amacıyla planlanmış ticari alanlarla hem ibadet hem hizmet hem de eğitim merkezi olarak inşa edildi. Mimarisinde doğal ahşap işlemelerin yer aldığı, kubbesinde Mülk ve İhlas surelerinden ayetlerin işlendiği Rahmet-i Rahman Camii ve Kur'an Kursu, sadece bir yapı değil; dua, ilim ve dayanışmanın vücut bulmuş hali olarak Diyarbakır'a kazandırıldı.

Program, İl Müftüsü Celal Büyük'ün duası ve kurdele kesimi ile sona erdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Yeni Camii Açılışı - Son Dakika

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