Diyarbakır Denetimli Serbestlik, yükümlülere kitapla sosyo-kültürel destek sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır Denetimli Serbestlik, yükümlülere kitapla sosyo-kültürel destek sunuyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Diyarbakır Denetimli Serbestlik, yükümlülere kitapla sosyo-kültürel destek sunuyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Diyarbakır Denetimli Serbestlik, yükümlülere kitapla sosyo-kültürel destek sunuyor
Haber Videosu

Diyarbakır Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Adalet Bakanlığının tensipleriyle yükümlüler için kitap okuma etkinlikleri düzenliyor. Etkinliklerle kitap okuma alışkanlığı kazandırılması ve rehabilitasyon süreçlerine olumlu katkı sağlanması öngörülüyor.

Diyarbakır Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde infaz ve iyileştirme çalışmaları devam eden yükümlüler, yer ve mekan mefhumuna bakılmaksızın kitap okuyarak sosyo-kültürel gelişimlerini sağlıyor.

Adalet Bakanlığının tensipleriyle kitap okuma etkinlikleri, Diyarbakır Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde infaz ve iyileştirme çalışmaları devam eden yükümlülerle birlikte yer ve mekan mefhumuna bakılmaksızın uygulanıyor. Bilginin gücünün her an, her yerde olduğu hissi yükümlülere aktarılması hedefiyle, kitap okuma alışkanlığı kazandırılarak sosyo-kültürel gelişimlerine destek olunması, rehabilitasyon süreçlerine olumlu katkı sağlanacağı öngörülüyor.

Diyarbakır Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Dış İlişkiler Sorumlusu Sosyolog Emre Bilinmiş, Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin temel hedefinin, toplum içinde denetim ve takibi yapılan yükümlülerin toplumsal hayata uyumlarının sağlanması, bireysel gelişimlerinin desteklenmesi, suçtan uzak saygılı bir yaşam sürdürmelerine katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Yükümlülerin rehabilitasyonunun bireysel görüşme, grup çalışmalarının yapılması, boş zamanlarının yapılandırılması olduğunu belirten Bilinmiş, bunun yanında meslek kursları ve eğitim programlarına katılmalarını sağlanması gibi faaliyetlerle yerine getirilmekte olduğunu ifade etti.

Bilinmiş, bu sürecin diğer kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği halinde yürütülmekte olduğunu kaydederek, "Bu iyileştirme çalışmalarının yanı sıra Adalet Bakanlığımızın tensipleriyle müdürlüğümüzde düzenli bir biçimde iyileştirme faaliyetlerini destekler mahiyette kitap okuma etkinlikleri planlanarak uygulanmaktadır. Kitap okuma etkinliklerimiz müdürlüğümüz bünyesinde infaz ve iyileştirme çalışmaları devam eden yükümlülerle birlikte yer ve mekan mefhumuna bakılmaksızın uygulanmaktadır. Bilginin gücünün her an, her yerde olduğu hissini yükümlülere aktarmak burada temel hedefimizdir. Yükümlülere kitap okuma alışkanlığı kazandırılarak sosyo-kültürel gelişimlerine destek olunması, rehabilitasyon süreçlerine olumlu katkı sağlayacağı öngörülmektedir" dedi.

Kaynak: İHA
DiyarbakırEğitimGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akrabalarına ölüm yemeği servis etti 3 kişiyi öldüren kadına tahliye yolu kapandı Akrabalarına ölüm yemeği servis etti! 3 kişiyi öldüren kadına tahliye yolu kapandı
Uzaklaştırma kararı aldırmıştı: Eski erkek arkadaşının başından vurduğu 20 yaşındaki Kumsal hayatını kaybetti Uzaklaştırma kararı aldırmıştı: Eski erkek arkadaşının başından vurduğu 20 yaşındaki Kumsal hayatını kaybetti
Fenerbahçe’de Oğuz Aydın’a kafaları karıştıracak teklif Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a kafaları karıştıracak teklif
Icardi, forma giymek istediği yeri açık açık söyledi Icardi, forma giymek istediği yeri açık açık söyledi
Leroy Sane’den kameramana canlı yayında küfür Leroy Sane'den kameramana canlı yayında küfür
Yanıltıcı reklam yapan iki GSM Operatörüne 8 milyon TL’ye yakın ceza Yanıltıcı reklam yapan iki GSM Operatörüne 8 milyon TL'ye yakın ceza
Osimhen maç sonundaki görüntüsüyle korkuttu Osimhen maç sonundaki görüntüsüyle korkuttu
Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü
10:09
“Gece karımsın” diyerek kızını istismar etti Anne de aynı cezayı aldı
"Gece karımsın” diyerek kızını istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı
09:54
Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 39 kişi tutuklandı
Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 39 kişi tutuklandı
09:45
Efsaneler aynı masada Herkes Aykut Kocaman’a odaklandı
Efsaneler aynı masada! Herkes Aykut Kocaman'a odaklandı
09:35
Galatasaray’ın takım otobüsüne patates ve soğan yüklendi
Galatasaray'ın takım otobüsüne patates ve soğan yüklendi
09:34
Polonya’da Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne İşte 11 yıllık kavganın perde arkası
Polonya'da Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası
09:00
Emekli maaşlarında yeni hesap Altı aylık zam sistemi değişebilir
Emekli maaşlarında yeni hesap! Altı aylık zam sistemi değişebilir
08:29
Bahar Şahin’e öyle bir rol teklif edildi ki ’Edep ya hu’ diyerek tepki gösterdi
Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi
06:55
Hakkari’den kahreden haber Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti
Hakkari'den kahreden haber! Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 10:14:25. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır Denetimli Serbestlik, yükümlülere kitapla sosyo-kültürel destek sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android