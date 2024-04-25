Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kayıp çoban aranıyor - Son Dakika
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kayıp çoban aranıyor

Diyarbakır\'ın Çermik ilçesinde kayıp çoban aranıyor

Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı kırsal Akçaörten Mahallesi'nde çobanlık yapan Şeyhmus Arslan, 4 gündür kayıp. Arama kurtarma ekipleri, arazilerde, göletlerde, metruk yapılar ve mağaralarda arama çalışmalarını sürdürüyor.

25.04.2024 16:14
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 4 gündür kayıp olanı çoban; arazide, gölet, mağara ve metruk yapılar gibi yerlerde aranıyor.

Çermik ilçesine bağlı kırsal Akçaörten Mahallesi'nde çobanlık yapan Şeyhmus Arslan (20) 22 Nisan'da akşam 20.00 sularında ayrıldığı evine dönmeyince yakınları aramaya başladı. Aramalardan sonuç alamayan gencin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti. Arslan'ın bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK), güvenlik korucusu ve UMKE ekipleri çalışma başlattı.

Arama kurtarma ekipleri, köy çevresindeki arazilerde, gölet, metruk yapılar ve mağaralar gibi yerlerde arama çalışmalarını bugün de sürdürüyor. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına ait "Yel" isimli iz takip köpeği de ekiplere dahil oldu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kayıp çoban aranıyor - Son Dakika

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