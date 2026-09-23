Diyarbakır Kayapınar\'da Huzur Camii\'nde yaklaşık iki aydır su yok, cemaat azaldı

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Huzur Camii'nin yanında yapılan temel kazısının ardından yaklaşık iki aydır camide su sorunu yaşanıyor. Abdest alamadıkları için camiye gelenlerin sayısının azaldığını belirten çevre sakinleri, ilgili kurumlara yaptıkları başvurulardan sonuç alamadıklarını belirterek sorunun çözülmesini istedi.

Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde halk arasında "Cami Köşesi" olarak bilinen Huzur Camii'nin yanında, depremde hasar gören binanın yıkılmasının ardından temel kazısı yapıldı. Cami cemaatinin verdiği bilgiye göre, kazı sırasında caminin tuvalet giderleri zarar gördü. Yaklaşık iki aydır devam eden sorun nedeniyle camide abdest alınamazken, DİSKİ ve Müftülüğe dilekçe verildiğini belirten cami cemaati, henüz bir çözüm üretilemediğini aktardı.

Çevre sakini Mehmet Duran, su sorunu nedeniyle camiye gelenlerin sayısının azaldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Orayı kazı yaparken bu tuvaletlerin suyunu kesmişler. Camiye gelip abdest alacak olan bir Müslüman, su yoktur, abdest alsın. ya tekrar geri gidiyor eve ya da su olan bir camiye gidiyor. Eskiden buranın müezzinin misafirleri, namaz kılanlar 500-100 tane ise şimdi 5-6 kişiye düşmüş. Su olmadığı için kimse gelip namaz kılmıyor.

"BU GELEN CEMAATİN SUÇU NEDİR?"

Dört beş sefer hocalarımız şikayete gitmiş. Diyorla ki 'Burayı kazan adam betonu dökmeden biz gelip sizinle ilgilenemiyoruz'. Ama iki aydır dilekçe, üç dört tane dilekçe vermişler. Burada kazı yapan adamlar 28-30 tane dairenin sahibini bulacak. Acaba bir sene mi devam edecek bu inşaatın temeli? ya temel atılmadıktan sonra buranın suyu gelmiyor. Bu gelen cemaatin suçu nedir?"

"KİMSE GELİP NAMAZ KILMIYOR"

Yaklaşık 40 yıldır Huzurevleri'nde oturduğunu belirten Duran, camideki cemaat sayısının geçmişe göre azaldığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Şimdiye kadar biz burada, ben etti 40 senedir Huzurevleri'nde oturuyorum. Bizim cemaatimiz 40 kişiden aşağı düşmemiş. Cuma namazları dışarıda yer yoktu, 1978'den beri yapılmış. Ben bile buraya kum çekmişim temeline. Ama şimdi 10-15 kişiyi geçmiyor. Bir sıra bile dolmuyor bu namaz kılanların sayısında. Kimse gelip namaz kılmıyor. Geliyor, adam sıkışmış, ondan sonra kaçıyor. 'Ne oldu abi?', 'Su yok, ben nasıl namaz kılacağım' diyor."

"SU DEMEK TEMİZLİKTİR. SU DEMEK İMANDIR"

Duran, yetkililerden sorunun çözülmesini isteyerek, şunları söyledi:

"Su demek temizliktir. Su demek imandır. Amed'in hatırı için belediye başkanlarına rica ediyorum. Bu bizim suyumuzla bir ilgilensinler. Dört seferdir dilekçe vermişiz. Dilekçelerimize cevap versinler. Buranın suyunu bıraksınlar. Günahtır. Bir de bu caminin bahçesi vardır, ağaçları vardır. Eğer bir 15-20 güne kadar da bu su verilmezse ya da su gelmezse ağaçlar da kuruyacak. Belediye diyor ki o yapacak, o da belediye yapacak diyor. Biz ortada kaldık."

"HOCAMIZ HANGİ TARAFA GİDİYOR, YOL VERMİYORLAR"

Başka bir yurttaş da sorunun çözülmemesinden ilgili kurumların ve inşaat firmasının sorumlu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Hocamız hangi tarafa gidiyor, yol vermiyorlar. İki aydır, ayıptır ayıp. Bu inşaat yıktı burayı, gitti. Biz şikayet ediyoruz, havadır, bir şey yok. Hocalarımız, müftülere şikayet etmiş. Ne müftü var, ne kimse geliyor. Kimse gelmiyor, bakmıyorlar."

"YALNIZ BELEDİYE HALLEDEBİLİR"

Çevre sakini İsmail Öğüt ise su sorununun temel kazısından sonra başladığını belirterek, şunları söyledi:

"Sular gelmiyor. Müteahhit buradan temel kazıyordu ondan sonra bu sular kesildi. Eskiden cami doluydu şimdi kimse gelmiyor."

Öğüt, sorunun çözümü için belediyenin devreye girmesini isteyerek, "Yalnız belediye halledebilir" dedi.