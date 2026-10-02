Diyarbakır Silvan\'da sağanak taşkına dönüştü, belediye ekipleri çalışma başlattı

(DİYARBAKIR) – Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, dağlık bölgelerden gelen suların taşkına dönüşmesine neden oldu. Taşkının ardından Silvan Belediyesi ekipleri sahada çalışma başlattı.

Silvan ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Dün gece saatlerinden bu yana devam eden sağanakla dağlık bölgelerden gelen sular, ilçe merkezinde taşkına yol açtı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Silvan Belediyesi ekipleri, taşkından etkilenen bölgelerde çalışma başlattı. Ekiplerin, ulaşımın ve günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.