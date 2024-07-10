Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Valiler Kararnamesini imzalamasıyla Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu oldu.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapılan atamalara göre Diyarbakır Valiliğine Murat Zorluoğlu'nun getirildiği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Vali Zoroğlu, yaş haddinden dolayı emekli olan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun yerine atandı. - DİYARBAKIR