Diyarbakır Yenişehir'de sağanak sonrası 2. Sanayi Sitesi'ndeki dükkanları su bastı - Son Dakika
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Diyarbakır Yenişehir'de sağanak sonrası 2. Sanayi Sitesi'ndeki dükkanları su bastı

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Diyarbakır Yenişehir\'de sağanak sonrası 2. Sanayi Sitesi\'ndeki dükkanları su bastı
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Diyarbakır Yenişehir\'de sağanak sonrası 2. Sanayi Sitesi\'ndeki dükkanları su bastı
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Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Yenişehir ilçesindeki 2. Sanayi Sitesi'nde dükkanları su bastı. Sanayi esnafı suyu kendi imkanlarıyla tahliye etti, şehir merkezinde yağış durdu ve etkilenen yerlerde tahliye sürüyor.

Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası birçok iş yeri su altında kaldı.

Meteorolojinin uyarısının ardından sabah saatlerinde uzun süre sağanak yağış etkili oldu. Sağanak nedeni ile Yenişehir ilçesinde bulunan 2. Sanayi Sitesindeki dükkanları su bastı. Sanayi esnafı, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etti. Şehir merkezinde etkili olan sağanak, bir süre sonra durdu. Yağıştan etkilenen yerlerde ise su tahliyesi yapılıyor.

Kaynak: İHA
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