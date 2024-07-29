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Güneydoğu Anadolu'nun çatısı olan 3 bin rakımlı Mereto Dağı'na tırmanan Diyarbakırlı dağcılar, depremde hayatını kaybedenlerin anısına zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Diyarbakır'dan Batman'ın Sason ilçesinde bulunan Mereto Dağı'na giden Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma Ekip (DÜAK) lideri Mehmet Turgut Tayuzak, Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü sporcuları Dağcı Baran Bayar ve Uğur Akın, Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağcılık Antrenörü Fırat Akyüz eşliğinde depremde hayatını kaybedenlerin anısına zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

İlçeye bağlı Çalışırlar köyünden tırmanışa geçen ve geceyi Purşeng Yaylası'na kamp atarak geçiren dağcılar, sabah saat 04.00'te zorlu bir tırmanışın ardından zirve yaptı. Zirvede hatıra fotoğrafı çeken dağcılar, "depremi unutmadık unutmayacağız" diyerek hayatlarını kaybedenlerin ruhlarına Fatiha okuyarak bir süre dinlendikten sonra inişe geçerek faaliyetlerini tamamladı.

Tayuzak, dağa tırmanış nedenlerinin depremden hayatını kaybeden vatandaşların adına olduğunu söyledi.

Tayuzak, "Depremi unutmadık unutmayacağız. Yine gücümüz yettiğince afetlerde çalışmaya, üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca bu zirveyi AFAD'daki hocalarımıza Dicle Üniversitesi yönetimimize, gönüllü ekibime, değerli ailem ve arkadaşlarıma armağan ediyorum. Bütün aileme AFAD gönüllülerine selam olsun" dedi. - BATMAN