Doğa Bilim Kampı Köyceğiz'de gerçekleştirildi - Son Dakika
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Doğa Bilim Kampı Köyceğiz'de gerçekleştirildi

28.06.2022 14:50
Doğa Bilim Kampı Köyceğiz'de gerçekleştirildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Muğla Türdü 100.Yıl İlköğretim Okulu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından her yıl geleneksel hale getirilen, Doğa Bilim Kampının 5'incisi Köyceğiz Kulak Mesire Kamp alanında çadırlı olarak gerçekleştirildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Muğla Türdü 100.Yıl İlköğretim Okulu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından her yıl geleneksel hale getirilen, Doğa Bilim Kampının 5'incisi Köyceğiz Kulak Mesire Kamp alanında çadırlı olarak gerçekleştirildi.

Kampa, Ankara, Bodrum-Muğla ve Batman'dan 10-15 yaşları arasında 72 öğrenci ve 12 eğitmen katıldı. Doğa Bilim Kampına, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ destek oldular. Köyceğiz 5. Doğa Bilim Kampına gelerek katılımcıları ziyaret eden Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Karabağ kampa katılan öğrencilerle sohbet etti, voleybol oynadı. Eğitimci liderlerle de sohbet eden Karabağ, yapılan etkinliğin öğrencilerin eğitimleri açısından son derece yararlı olduğunu belirterek eğitimcilere teşekkür etti. Desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür eden Kamp Müdürü Şaban Erdoğan, kendilerine plaket takdim etti. Köyceğiz 5. Doğa Bilim Kampına katılanlar, çeşitli atölyelerde fen bilimleri, resim, yön bulma, pusula kullanma, telsiz kullanma eğitimleri aldılar. Katılımcı öğrenciler, Toparlar Şelalesi, Dalyan İztuzu Plajı (Caretta,caretta kaplumbağalarının yaşam alanı inceleme), Sultaniye Kaplıcaları, Ağla Yaylası Gökçe Ova Gölet'ine, Palmiye Merkezine, Sedir Adasına, Marmaris (tekne turu) gezileri ile yöreyi tanıma fırsatı buldu. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Köyceğiz, gençlik, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Doğa Bilim Kampı Köyceğiz'de gerçekleştirildi - Son Dakika

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