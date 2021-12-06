Doğada dolaşan ayı fotokapana yakalandı - Son Dakika

Doğada dolaşan ayı fotokapana yakalandı

- Doğada dolaşan ayı fotokapana yakalandı Bilecik'in Osmaneli ilçesinde biyoçeşitliliği gözetleme amacıyla doğaya kurulan fotokapanlar sayesinde birçok yaban hayvanı görüntüleniyor.

- Doğada dolaşan ayı fotokapana yakalandı BİLECİK - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde biyoçeşitliliği gözetleme amacıyla doğaya kurulan fotokapanlar sayesinde birçok yaban hayvanı görüntüleniyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri kentte hayvan biyoçeşitliliğini gözlemlemek için doğada birçok noktaya fotokapan yerleştirdi. Fotokapana, son olarak geçtiğimiz günlerde ormanlık alanda dolaşan ve su içtiği görülen bir ayı yakalandı.

Son Dakika

Zamdan sonra en düşük ve en yüksek ücretler ne kadar olacak? İşte yeni memur maaşları

Serviste 2 öğrenciyi öldüren eski muhtara ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası verildi

Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı

Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı

AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var

Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi

Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız

Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı