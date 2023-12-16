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Doğal Afet Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Doğal Afet Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi

Yaşanılan doğal afetler sonrası elde edilen tecrübelerle, gelecekte karşılaşma ihtimali olan afetlerde dostluğu, iş birliğini ve birlikte çalışmayı geliştirmek amacıyla 'Doğal Afet Arama Kurtarma Tatbikatı' icra edildi. Tatbikata Türk, Azerbaycan ve Gürcistan Silahlı Kuvvetlerinin arama-kurtarma personeli ile Türk Kızılay, AFAD ve UMKE'den personel katıldı.

Doğal Afet Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi
16.12.2023 - 11:20,  Güncelleme: 11:21
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Yaşanılan doğal afetler sonrası elde edilen tecrübelerle, gelecekte karşılaşma ihtimali olan afetlerde dostluğu, iş birliğini ve birlikte çalışmayı geliştirmek amacıyla "Doğal Afet Arama Kurtarma Tatbikatı" icra edildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tatbikatın 11-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildiği belirtilerek, "Geçmiş yıllarda yaşanan doğal afetlerden edinilen tecrübelerin ışığında, gelecekte karşılaşacağımız afetlerde dostluk, iş birliği ve birlikte çalışılabilirliği geliştirmek amacıyla "Doğal Afet Arama Kurtarma Tatbikatı" gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan tatbikata, Türk, Azerbaycan ve Gürcistan Silahlı Kuvvetlerinin arama-kurtarma personeli ile Türk Kızılay, AFAD ve UMKE'den personel katıldığı kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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