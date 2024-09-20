Doğal Sabunların Artan Popülerliği

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Eskişehir'de sabunculuk yapan Nedim Yurtsever, vatandaşların kimyasal ürünlerden ve işlemlerden uzaklaşıp doğal sabunlara yöneldiğini anlattı.

Doğal sabunlar, popülaritesini korurken birçok derde deva oluyor. Her geçen gün talebin artmasıyla beraber, sabun dükkanı işleten Nedim Yurtsever satışlarının oldukça iyi gittiğini kaydetti. Çeyrek asırdır bu işi yapan Sabuncu Yurtsever; kadınların genellikle cilt bakımı ve güzellik için, erkeklerin ise saç dökülmesi için doğal sabunları tercih ettiğini belirtti.

"Hem şifalı hem uygun fiyatta olması vatandaşları etkiliyor"

Müşterilerden çok güzel tepkiler aldığını belirten Yurtsever "İnsanlar doğal sabunlara düşkün, yararları hakkında bir farkındalık mevcut diyebilirim. Satışlar oldukça iyi. Bıttım, defne, eşek sütü, ardıç, zeytinyağı, aleo vera, çay ağacı, argan gibi farklı özelliklerde sabunlar mevcut. Tane fiyatlarımız 60 ila 100 arasında değişiklik gösteriyor. Mucizevi ürünler değil elbette ama birçok faydası var. Kimyasal ürünlere ilgi azaldı. Kadınlar cilt güzelliği için erkekler ise saç gürleşmesi için ürünlerimize yöneliyor. Kesin bir genelleme yapamasak da, çeşitli sabunların sivilceyi ve egzamayı geçirmesi ile ilgili çok güzel tepkiler alıyoruz. Hem şifalı hem uygun fiyatta olması vatandaşları etkiliyor. Saç dökülmesi, sivilce, nemlendirici, kaşıntı, cilt rahatsızlıkları gibi durumlarda kullanılabiliyor. Bazı müşterilerimiz 30 senelik egzamasından kurtuldu" dedi.

Her sabunun doğal olmayabileceğini ve merdiven altı üretimin yaygın olduğunu vurgulayan Nedim Yurtsever, " Ben sabunlarımı Siirt, Hatay, Milas ve Akçay'da yaptırıyorum. Formülü çiftçiye veriyorum, bu çok önemlidir. Sabun üretimi pek kontrol altında değil. Merdiven altı sabunların faydadan çok zararı vardır. Vatandaşlar çok dikkatli olmalı. İyi sabunda koku ve köpürme ölçüt değildir. Güzel kokan ve güzel köpüren bir sabun iyi bir sabun olmayabilir" diye konuştu. - ESKİŞEHİR