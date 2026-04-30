Doğaseverler Yenikapı\'daki fuarda buluştu

İstanbul'da doğaseverler ve karavan meraklıları Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açan NaturFest, fuarında buluştu. Yenikapı'da başlayan ve 3 Mayıs'a kadar devam edecek olan fuar kamp, karavan ve doğa sporları severleri bir araya getirecek.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Kamp, karavan ve doğa sporları fuarı NaturFest, Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezinde başladı. Yerli, yabancı markalardan karavanların yer aldığı fuar 3 Mayıs'a sürecek. Son teknoloji ve ultra konfor verimiyle dizayn edilen karavanların fiyatları 350 bin liradan başlayıp 9 milyona kadar fiyat aralığında seyrediyor. Her bütçeye göre bulunan karavanlar, sahiplerini bekliyor.

2'incisi düzenlenen fuarla son dönemde kamp ve karavan sektöründe hem üretici hem de son kullanıcı tarafında çeşitli sorunlar yaşandığı sorunların ortak çözüm yolları bulunarak çözülmesinin amaçlandığı öğrenildi.

Bir karavan şirketi yetkilisi olan Murat Dilbaz, son yıllarda karavana yoğun ilginin olduğunu söyledi. Dilbaz, "Artık karavan kullanımı hobi olmaktan çıktı. Tamamen bir ihtiyaç oldu. Yakında biz herkesin evinin önünde karavan olacak diyoruz. Son zamanlarda depremlerden dolayı ve otel fiyatlarının artışı. Biraz daha öte gitmem gerekirse konut fiyatlarının artışı karavana ilgiyi arttırdı. Standart karavan dediğimiz karavanların içinde sadece mobilya akşamlarımız ve yatak konseptimiz mevcut. Ful donanımlı karavanlarımızda da güneş enerjisi sistemi özellikleriyle satışa sunuyoruz. Karavan fiyatlarımız 350 bin liradan başlayıp 750 bin 850 bin liralara kadar gidiyor. Her bütçeye cevap veriyoruz" dedi.

Fuarda en pahalı karavanı satan yetkili Osman Dolgun, "9 milyon liralık karavanın değerinin sebebi tamamen Alman markası olması. Yurt dışından gelen ithal bir karavan kendisi. İçerisi 1+0 suit daire sisteminde. ALDE ısıtma sistemi, tentesi, güçlendirilmiş dingili asansör yatağı, duş ve tuvaleti ayrımı, geniş saklama bagajları, hafif malzemelerle birlikte ergonomik bir karavandır. 9 milyon gibi bir rakamı var. Bu en pahalı karavanlardan bir tanesi ama. Bu karavanda yok yok. Bir tane yazlık, kışlık dairen olur ama karavan aldığın zaman Türkiye'de 81 ilde evin olur" şeklinde konuştu.

NaturFest Kamp, Karavan ve Doğa Sporları Fuarı'nın organizatörü Cengiz İmeci, "Naturfest Kamp Karavan Doğa Sporları Fuarı bu sene ikinci kez kapılarını açıyor. 3 Mayıs'a kadar devam edecek bir fuar organizasyonumuz. Yenikapı Avrasya Gösteri Sanat Merkezi'nde yapıyoruz. Son yıllarda karavana olan merak ve ilgi her geçen gün daha da artmaktadır. Özellikle işte depremlerin oluşması, daha sonrasında işte pandemi öncesindeki yoğunluğun olması ve turizmdeki maliyetlerin yüksek olmasından dolayı karavana olan ilgi her geçen gün biraz daha artmaktadır. Buradaki en büyük nedenlerden bir tanesi, doğayla baş başasınız. Herhangi bir yere bağlı kalmadan seyahat etme özgürlüğünüz var. Bu bakımdan tercih nedenleri oluyor" ifadelerini kullandı.

Karavan kullanımının hobiden ayrı bir kategoriye girerek ihtiyaç olduğunu söyleyen İmeci, "Bakarsanız, pandemiyle ve daha sonrasında depremle bir ihtiyaç olarak doğan bir sektör. Daha sonrasında da bu artık alışkanlık ve bir hobiye dönüşen bir oluşuma geçti. Önceki yıllarda ihtiyaçtan dolayı karavana olan ilgi, son zamanlarda doğa turizmiyle, seyahatlerin doğayla iç içe yoğunlaşmasıyla da tamamen bir hobi ve ayrı bir kategori haline geldi" diye konuştu.

Fuarın 4 gün boyunca devam edeceğini söyleyen Cengiz İmeci, "Şöyle söyleyeyim; geçen sene fuarın ilkini yapmıştık, bu sene ikincisini düzenliyoruz. 30 Nisan'da açılan, bugün açılan fuarımız 3 Mayıs'a kadar kapılarını açık tutacak. Şöyle bir tarihimiz var: 1 Mayıs resmi tatil, ardı Cumartesi ve Pazar, üç tatilimiz olmasından dolayı yoğun bir ilgi bekliyoruz fuarımıza. Özellikle hem İstanbul'dan gerekse yakın çevrelerden, diğer şehirlerden ciddi bir ziyaretçi beklentimiz var. Online davetiyelerimizde bizim bunu gösteriyor, yaklaşık 20 bin civarında online davetiye dağıttık bu süreçte. Dolayısıyla buradan gelen ziyaretçilerin telefonlarıyla, mailleriyle de özellikle ciddi anlamda bir talebin olduğu, geçen seneye göre yaklaşık yüzde 20-25 civarında bir artışın olduğunu gösterir" cümlelerini kullandı.

Cengiz İmeci, fuarda farklı model karavanların çeşitliliğinden bahsederek, "Bu sene özellikle ayrı bir kategori daha açtık. Motor sporlarıyla ilgili, deniz sporlarıyla ilgili ve özellikle off-road araçlarıyla ilgili ayrı bir kategorimiz var. Burada da çok büyük bir ilgi bekliyoruz. Bu sene yine geçen seneye göre bir farkımız, ithal karavan modellerimizin, moto ve çekme karavan modellerimizin daha yoğun olması fuarımıza ilgiyi bir kat daha artırmaktadır" konuşmasına devam etti.

Karavanlar için ayrı bir düzenlemenin yapılması gerektiğini ifade eden Cengiz İmeci, karavan sahiplerinin de yasal düzenlemeyi beklediğini söyledi.

Cengiz İmeci, "Karavana ilgi her geçen gün dediğim gibi artıyor. Ancak burada şöyle bir sıkıntımız var; karavan park yasaklarıyla ilgili ciddi anlamda zorluklar yaşanmaktadır. Bu düzenlemenin, yani karavan parklarının neresi olacağıyla ilgili daha özgür bir hayatın zevkle yaşanabilmesi adına yasal düzenlemenin yapılması şart bu konuda. Dolayısıyla park yerlerinin devlet tarafından, belediyeler tarafından belirlenmesi daha özgür bir hayatın sürdürülebilmesi açısından ihtiyaçtır. Dolayısıyla en yakın zamanda biz yasal düzenlemelerin gelmesini beklemekteyiz. Çünkü ziyaretçilerimizden de bu yönde talepler var. Bu konuyla ilgili sempozyumların yapılmasını, fuarda bunun dile getirilmesini çok fazla ziyaretçimizden biz mailler aldık, telefonlar aldık. Bu konumda en kısa zamanda yasal düzenleme getirilip karavan sektörünün kangrenleşmiş probleminin bir an önce çözülmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL