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Doğu Anadolu'nun ilk proje okulu Erzincan'da

Erzincan TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Doğu Anadolu Bölgesi'nin ilk proje okulu olarak dikkat çekiyor. Okul, başarılı projeler üretirken, öğrencileri de sportif faaliyetlerde gösterdikleri başarılarla tabuları yıkıyor. Vali Aydoğdu da okulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

05.01.2024 - 08:22,
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Doğu Anadolu'nun ilk proje okulu Erzincan'da

ERZİNCAN - Doğu Anadolu Bölgesinin ilk proje okulu olarak Erzincan'da bulunan ve çevre illerden de öğrencinin eğitim gördüğü Erzincan TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, birçok alanda aldığı başarıyla göz dolduruyor.

Her yıl yurdun değişik üniversitesine çok sayıda öğrenci gönderen Erzincan TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde üretilen projeler de dikkat çekiyor.

Okul Müdürü Uğur Mutlu, "Doğu Anadolu Bölgesinin ilk proje okulu. Okulumuz proje okulu olması hasebiyle civar illerden de gelen öğrencilere de biz ev sahipliği yapmaktayız. Danışman kurulumuz var. Okulumuzun akademisyen danışmanlarıyla, STK temsilcileriyle daha nasıl başarılı olabilmeyi araştırıyoruz. TYT'de Türkiye birincisi çıkardık. İlk bine ilk 5 bine, ilk 10 bine her yıl giren öğrencilerimiz var. Öğrenciye fen ilmini de, teknolojiyi, bilimi de veriyoruz. Sporu, sanatı, kültürü de veriyoruz. ve öğrenci çift kanat oluyor." dedi.

Sportif faaliyetlerde de gösterilen başarılarla "İmam Hatip öğrencisinden kaleci olmaz" gibi tabuların yıkıldığını belirten Erzincan TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, şu ifadelere yer verdiler:

"Bu okulda kendimizi ayrıcalıklı hissediyoruz. Okul sayesinde Avrupa'ya gittik. Proje yarışmalarına katıldık. Bunu bu okul sağladı bize. Derslerimizin haricinde kaligrafi ve hat sanatı eğitimi de alabiliyoruz. Dini bilimlerin yanında pozitif bilimlerin, sosyal bilimlerin de var olduğu, sosyalleşebileceğimiz yani dünyadan kopmuyoruz, soyutlaşmıyoruz. Manevileşmek dediğimiz burada. Dünyadan kopmak ve soyutlaşmak değil. Edebiyat alanında projelerin fazla olması bizleri bu okula bağlayan faktör. Bu akademik alanda gelişimimizin sosyal beceriye dönüşmesi açısından çok önemli. Burası akademik anlamda kendimizi geliştirdiğimiz bir okul dışında yeteneklerimizi görmemizi sağlayıp kafamızı dağıttığımız ortamlar da sağlıyor. Bize robotik kodlama anlamında önemli projelere katıyorlar."

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'da Erzincan TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Okulun düzenini, öğrencilerin azmini ve öğretmenlerin samimiyetini takdir eden Vali Aydoğdu, kolaylık ve başarılar diledi.

Doğu Anadolu\'nun ilk proje okulu Erzincan\'da
Kaynak: İHA
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