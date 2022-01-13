"Doğumunun 75. Yılında Dr. Sadık Ahmet'i Anma Programı" düzenlendi - Son Dakika

Doğumunun 75. Yılında Dr. Sadık Ahmet'i anma programı,Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Programa Ahıska Türklerini temsilen Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB)

Genel Sekreteri Fuat Uçar katıldı. Uçar tören de Sadık Ahmet'in oğlu Levent Sadık Ahmet ile bir araya geldi.

Sadık Ahmet'in oğlu Levent Sadık tüm Ahıska Türklerine selamlarını ileterek "Bir araya gelerek tanıştığıma çok memnun oldum. En kısa zamanda DATÜB Genel Merkezini ziyaret edeceğim" dedi.

Anma Programına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yunanistan Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, YTB Başkanı Abdullah Eren, Sadık Ahmet'in oğlu Levent Sadık Ahmet, eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan, Türk Silahlı Kuvvetleri Kuvvet Komutanları ile STK temsilcileri ve birçok davetli katıldı. - BARTIN