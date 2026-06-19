Dolandırıcılık Operasyonu: 17 Gözaltı - Son Dakika
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Dolandırıcılık Operasyonu: 17 Gözaltı

19.06.2026 13:12
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Muğla'da düzenlenen operasyonda dolandırıcılık yapan 17 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Haber: Cihan KAYA

(MUĞLA) - Muğla merkezli Malatya ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirtilen 17 şüpheli gözaltına alındı.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda, şüphelilerin kazançlı yatırım ve Ortaca, Bodrum ve Dalaman ilçelerinde taşınmaz ve gayrimenkul alım-satımı vaadiyle çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri, dolandırıcılıkla elde ettikleri gelirleri akrabalarının veya yakınlarının adına alınan gayrimenkullere ve kripto para borsalarına aktardıkları tespit edildi.

Çalışma sonucu harekete geçen ekipler, şüphelilerin yakalanmalarına yönelik Muğla merkezli Malatya ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler düzenledikleri operasyonda 17 şüpheliyi yakaladı. Operasyonların düzenlediği adreslerde yapılan aramada ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 567 adet fişek, toplam değeri 25 milyon TL olan 6 çek, toplam değeri 1 milyon 60 bin TL olan 6 senet, 1 tapu ve 13 satış sözleşmesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin suçtan elde edildiği değerlendirilen 27 araç, 51 gayrimenkul, banka hesapları, kiralık kasalar, kripto varlıklar ve 4 şirkete el konuldu.

Ortaca Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden 3'ü sorgu işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 14 şüpheli ise Ortaca Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: ANKA

Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Ekonomi, Finans, Muğla, Yerel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dolandırıcılık Operasyonu: 17 Gözaltı - Son Dakika

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