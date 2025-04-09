Dolandırıcıya 2 Yıl 1 Ay Hapis Cezası - Son Dakika
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Yerel

Dolandırıcıya 2 Yıl 1 Ay Hapis Cezası

Bilecik'te kendini polis olarak tanıtan Halim G., dolandırıcılıktan hapse girdi.

09.04.2025 19:42
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Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK)- Bilecik ve Eskişehir illerinde kendisini polis olarak tanıtarak iki kadını dolandıran 34 yaşındaki Halim G., toplamda 2 yıl 1 ay hapis ve  bin 250 gün adli para cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi ve Bilecik 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan Halim G.'nin, mağdurlara kendisini kamu görevlisi olarak tanıttığı, inandırıcı hikayeler uydurarak araç alımı, annesinin cenaze masrafları ve telefon ihtiyacı gibi gerekçelerle para talep ettiği ortaya çıktı.

Halim G. tarafından dolandırıldıklarını anlayan kadınlar, durumu savcılığa bildirerek şikayetçi oldu. Halim G.'nin bir kadını evlilik vaadiyle kandırdığı ve bu süreçte kendisini "Çağdaş Göker" olarak tanıtarak mağdurun güvenini kazandığı belirlendi.

Mahkeme kayıtlarına göre, Halim G. mağdur kadından elden 30 bin TL nakit para, iki cep telefonu ve banka üzerinden toplam 6 bin 400 TL aldı. Sanığın bu süreçte yalana dayalı güven ilişkisi kurduğu, hileli davranışlarla maddi çıkar sağladığı tespit edildi.

Bilecik 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Halim G.'ye toplamda 2 yıl 1 ay hapis cezası ve bin 250 gün adli para cezası verdi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Dolandırıcıya 2 Yıl 1 Ay Hapis Cezası - Son Dakika

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