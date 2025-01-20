Dolmuş Taksi ve Otomobil Çarpıştı - Son Dakika
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Dolmuş Taksi ve Otomobil Çarpıştı

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Balıkesir'de dolmuş taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı.

20.01.2025 03:16
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Dolmuş taksi ile otomobil kafa kaya çarpıştı

BALIKESİR - Balıkesir'de dolmuş taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Olay, Karesi İlçesi Toygar Mahallesi Üçpınar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu taşıyan 10 T 0204 plakalı dolmuş taksi ile 10 CDT 73 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri geldi. Otomobilde sıkışan sürücü T.K., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yol, kısa bir süre sonra trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat süüyor.

Dolmuş Taksi ve Otomobil Çarpıştı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dolmuş Taksi ve Otomobil Çarpıştı - Son Dakika

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