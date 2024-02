Donald Trump Sivil Dolandırıcılık Davasında 354.9 Milyon Dolar Cezaya Çarptırıldı

Yerel

Eski ABD Başkanı Donald Trump, banka kredileri ve sigorta işlemleri konusunda daha iyi ticari şartlar elde etmek için fazla mal varlığı bildiriminde bulunmakla suçlandığı sivil dolandırıcılık davasında 354.9 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Trump Organization şirketi ve bazı çalışanlarının banka kredileri ve sigorta işlemleri konusunda daha iyi ticari şartlar elde etmek için fazla mal varlığı bildiriminde bulunmakla suçlandığı sivil dolandırıcılık davasında karar verildi. Donald Trump'ın 354.9 milyon dolar para cezası ödemesine hükmeden mahkeme, Trump'a 3 yıl boyunca New York'taki herhangi bir şirkette memur ya da yönetici olarak görev yapma ve New York bankalarından kredi alma yasağı getirdi. Donald Trump'ın oğulları ve Trump Organization şirketinin yöneticileri Donald Trump Jr. ve Eric Trump da 4'er milyon dolar ceza ödemeye mahkum edilirken, her iki isme de New York'taki şirketlerde yönetici ya da memur olarak 2 yıl çalışma yasağı konuldu. Trump Organization şirketinin eski mali işler sorumlusu Allen Weisselberg'in ise 1 milyon dolar ödemesine karar verildi. Böylece sivil dolandırıcılık davası kapsamında Trump, şirketi ve çalışanlarına kesilen toplam ceza yaklaşık 364 milyon dolara ulaşırken, Trump'ın savunma ekibi karara itiraz edeceklerini duyurdu. Kesinleşmesi halinde emlak imparatoru olan Trump'ın mali kaynaklarını ciddi ölçüde azaltması beklenen cezanın, ayrıca Trump'ın ticari imajına zarar verebileceği belirtiliyor.

Fazla mal varlığı bildiriminde bulunmakla suçlanıyordu

New York Başsavcısı Letitia James tarafından açılan sivil dolandırıcılık davasında Donald Trump, Trump Organization şirketi ve bazı yöneticileri banka kredileri ve sigorta işlemleri konusunda daha iyi ticari şartlar elde etmek için fazla mal varlığı bildiriminde bulunmakla suçlanmıştı. Değerleri olduğundan fazla gösterilen varlıklar arasında Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesi, Manhattan Trump Tower'daki çatı katı dairesi ve çeşitli ofis binaları ile golf sahalarının bulunduğu iddianamede yer almıştı. Dava kapsamında savcılık, en az 250 milyon dolar para cezası, Trump ile oğulları Donald Jr. ve Eric Trump'ın New York'taki iş faaliyetlerinin yasaklanması ve Trump ve şirketine beş yıllık ticari gayrimenkul yasağı getirilmesi talebinde bulunmuştu. Trump ise yargı sürecinin başından bu yana davayı "cadı avı" ve "siyasi bir komplo" olarak nitelendirmişti. - NEW YORK