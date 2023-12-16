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Dorantes, Antalya Piyano Festivali'nde unutulmaz bir konsere imza attı - Son Dakika
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Dorantes, Antalya Piyano Festivali'nde unutulmaz bir konsere imza attı

İspanyol müzisyen Dorantes, 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında 'Sur Sinfonica' projesiyle unutulmaz bir konsere imza attı. Antalyalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi ve Dorantes'e plaket takdim edildi. Festivalde birçok konser daha gerçekleştirilecek.

Dorantes, Antalya Piyano Festivali\'nde unutulmaz bir konsere imza attı
16.12.2023 - 10:55,
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Flamenko'ya farklı bir tarz getiren İspanyol müzisyen Dorantes, 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında "Sur Sinfonica" projesiyle unutulmaz bir konsere imza attı.

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali muhteşem sanatçı ve konserlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Günümüzde en yaratıcı ve yenilikçi Flamenko piyano virtüözlerinden biri olarak kabul edilen Dorantes, 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) özel bir konser verdi.

UNUTULMAZ GECE

Günümüzün en iyi Flamenko müzisyenlerinden biri olarak kabul edilen dünyaca ünlü sanatçı Dorantes'in konserine Antalyalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında "Sur Sinfonico" projesiyle Dorantes, Antalyalı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Flamenko danslarıyla renklenen gecede Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç, Dorantes'e plaket ve çiçek takdim ederek, teşekkür etti.

FESTİVAL SÜRÜYOR

Bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, birbirinden güzel konserlerle devam edecek. Festival kapsamında Dorantes,16 Aralık'ta 19.30'da Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'ndebir konser daha verecek. 16 Aralık'ta saat 20.30'da Cam Piramit'te ise Candan Erçetin ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası 'Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar'la müzikseverlerin karşısına çıkacak. Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner Duo Blanc&Noir konseri 17 Aralık'ta AKM'de yapılacak. Havasi 19 Aralık'ta Cam Piramit'te, Can Saraç 20 Aralık'ta AKM'de, Igudesman&Joo 21 Aralık'ta yine AKM'de sahne alacak. 21 Aralık'ta Aksu Fen Lisesi'nde resital ve söyleşi gerçekleştirecek olan Gülsin Onay 22 Aralık'ta AKM'de kapanış konserinde sahne alacak.

Kaynak: ANKA
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Antalya, Aralık, AKM, Sur, Son Dakika

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