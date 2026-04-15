Doruk Maden İşçileri Ankara Yürüyüşünde... CHP Manisa Milletvekili Bakırlıoğlu: "Tmsf'nin Burayı Doğru Düzgün Bir Şirkete Devretmesi Gerekiyordu"
Doruk Maden İşçileri Ankara Yürüyüşünde... CHP Manisa Milletvekili Bakırlıoğlu: "Tmsf'nin Burayı Doğru Düzgün Bir Şirkete Devretmesi Gerekiyordu"

15.04.2026 15:05  Güncelleme: 15:57
Doruk Madencilik işçilerinin alacaklarının ödenmesi talebiyle başlattığı Ankara yürüyüşü devam ediyor. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da madencilerle birlikte Beypazarı’nda yaptığı açıklamada, "Burada TMSF’nin büyük sorumluluğu var. TMSF burayı altı yıl boyunca işletmiş. Devrederken önceki döneme ait alacakların, kıdem tazminatlarının ödenmesi gerekiyordu. Bu yapılmamış. Ayrıca bu firma başka yerlerde de aynı sorunları yaşıyor. TMSF’nin burayı doğru düzgün bir şirkete devretmesi gerekiyordu. İşçilerin haklarını koruması gerekiyordu" dedi.

Haber: Osman BEKAR

Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan, Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçilerin ücret ve tazminatlarının ödenmesi talebiyle başlattıkları yürüyüş devam ediyor.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu Beypazarı'na ulaşan işçilere destek verdi. Bakırlıoğlu, burada yaptığı açıklamada, işçilerin yürüyüşlerinde haklı olduklarını bildirerek, şunları söyledi:

"Emek veriyorsunuz, alın teri döküyorsunuz. Tek amacınız evinize, çocuğunuza ekmek götürebilmek. Aylardan beri ücretlerinizi alamıyorsunuz. Burada TMSF'nin büyük sorumluluğu var. TMSF burayı altı yıl boyunca işletmiş. Devrederken önceki döneme ait alacakların, kıdem tazminatlarının ödenmesi gerekiyordu. Bu yapılmamış. Ayrıca bu firma başka yerlerde de aynı sorunları yaşıyor. TMSF'nin burayı doğru düzgün bir şirkete devretmesi gerekiyordu. İşçilerin haklarını koruması gerekiyordu. Bir insanın bireysel emeklilik sigortası parasını kesip fona yatırmamak dolandırıcılıktır. İcra parası kesip icra dairesine yatırmamak dolandırıcılıktır. Çocuğun nafakasını kesip yatırmamak dolandırıcılıktır. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Enerji Bakanlığı'na sesleniyoruz, Çalışma Bakanlığı'na sesleniyoruz. Bu işçilerin haklı çığlığına kulak verin. Gelin işçileri dinleyin. Burada çok ciddi iddialar var."

Bağımsız Maden İş Sendikası avukatı Abdurrahim Demiryürek de TBMM'de AK Parti milletvekilleriyle görüşmeye gideceklerini açıkladı. Demiryürek, yürüyüşün dördüncü gününde olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yürüyüşümüzün ikinci gününde işletme müdürü tarafından tarafımıza görüşme çağrısı geldi. Yaptığımız görüşmede ödemelerin yapılacağı söylendi. Ancak biz daha önce kamu kurumlarına, bakanlığa verilen sözlerin tutulmadığını biliyoruz. İşçi arkadaşlara verilen sözlerin tutulmadığını, açılan mahkemelerin kazanımla sonuçlanmasına rağmen hiçbir suretle ödeme yapılmadığını bildiğimiz için eylemimizi kararlı bir şekilde sürdüreceğimizi kendilerine ilettik. Bizler müzakereye kapalı değiliz. Ancak müzakere masasının olması gereken biçimiyle kurulması ve ücretler işçi arkadaşlara eksiksiz bir şekilde yatırılana kadar kararlı duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Ankara'ya yürüyüşümüz kaldığı yerden devam edecek. Bugün Doruk Maden işçileri ve ben TBMM'de AK Parti grubuyla çeşitli görüşmeler yapacağız. Bu görüşmelerden işçi arkadaşlar adına umutlu sonuçlar üretmeyi hedefliyoruz. İşçilerin mağduriyetleri giderilene kadar bu yoldan dönmeyeceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz."

"Çocuklarıma ilaç alamıyorum"

Bir madenci eşi de yaşadıkları zorlukları şu sözlerle anlattı:

"Bir insan evine fatura gelince ağlar mı? Biz doğal gazı en düşükte kullandık. Gece bütün fişleri çektik. Çocuklarıma para yok demekten dilimde tüy bitti. Bayramlık alamadım. 23 Nisan kıyafeti alamadım. Harçlık veremedim. Kiramızı, faturalarımızı ödeyemiyoruz. Bunu Doruk Madencilik yüzünden yaşıyoruz. Çocuklarımız okulda yüzü yerde geziyor. Merdiven temizliğine gidiyorum. Cenazelere yemek servisine gidiyorum. Bulaşık işine gidiyorum. Gocunmuyorum. Eşimin arkasındayım. Ama çocuklarıma ilaç alamıyorum. Belediyelere yardım istemeye gitmekten utandık. Ama mecburuz. Biz sadaka istemiyoruz. Bize alın terimizi versinler. Bana çocuklarımın hakkını versinler."

Bir başka madenci eşi de şu ifadeleri kullandı:

"Biz eşlerimize destek olmak için buradayız. Biz helal rızkımızı istiyoruz. Sadaka istemiyoruz. Çocuklar babalarının yollarını gözlüyor. Evlerinde 'babamız nerede' diye ağlıyor."

Kaynak: ANKA

