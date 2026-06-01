Doruk Madencilik İşçileri Ankara Yolunda...Başaran Aksu: Mücadeleden Vazgeçmeyeceğiz

01.06.2026 12:41  Güncelleme: 14:10
Bağımsız Maden-İş Sendikası, Doruk Madencilik işçilerinin alacakları için Ankara'da yapacağı eylem öncesi otobüslerin iptal edildiğini duyurdu. Sendika, mücadeleden vazgeçmeyeceklerini açıkladı.

(ANKARA) - Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, bakanlıklar ve şirket yetkilileri tarafından verilen ödeme sözlerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle bugün Ankara'da eylem yapacak olan Doruk Madencilik işçilerini taşıyacak otobüslerin peş peşe iptal edildiğini belirterek, mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Doruk Madencilik işçilerinin aylardır süren hak arayışı yeni bir aşamaya geçti. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan ve ücret, tazminat ile çeşitli alacaklarının ödenmediğini belirten işçiler, daha önce Ankara'da gerçekleştirdikleri eylemlerin ardından verilen sözlerin tutulmadığını ifade ederek yeniden başkente gitme kararı aldı.

"BUGÜN BİR ŞEKİLDE ANKARA'DA OLACAĞIZ"

Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, işçilerin Ankara'ya ulaşmasını engellemeye yönelik girişimlerle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Aksu, ilk olarak belediyeden sağlanması planlanan ulaşımın iptal edildiğini, ardından özel firmalarla yapılan anlaşmaların ve verilen kaporaların sonuçsuz kaldığını belirtti.

Son olarak ise dün gece tutulan araçların da iptal edildiğini belirten Aksu, yaşananlara rağmen Ankara'ya ulaşacaklarını belirterek, "Bugün bir şekilde Ankara'da olacağız. Genel başkanımız, sendika heyetimiz ve işçi temsilcilerimiz dün gece yarısından itibaren bakanlıklardan görüşme talep etti. Heyetimiz Ankara'da görüşmeler yürütürken biz de yolda olacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

