DOSD Meram’ın Birinci Yılı Değerlendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

DOSD Meram’ın Birinci Yılı Değerlendirildi

DOSD Meram’ın Birinci Yılı Değerlendirildi

Konya'nın Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram'ın birinci yılını değerlendirerek yeni projeleri tanıttı. Merkez, down sendromlu bireylere yönelik önemli çalışmalar yaparak 4-5 yıllık bir mesafe katetti.

23.10.2024 14:46  Güncelleme: 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, birinci yaşını dolduran DOSD Meram'ın çalışmalarını değerlendirmek ve yeni projelerin planlamasını yapmak üzere DOSD Meram Derneği yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram Derneği yönetim kurulu üyeleri ile geçen bir yılın değerlendirmesini ve yeni dönemin de planlamasını yapmak üzere bir araya geldi. Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri merkezin bir yıllık çalışmaları ve önümüzdeki süreçte ortaya konacak projelerin son durumları hakkında Başkan Mustafa Kavuş'a bilgi verdiler. Başkan Kavuş, aldığı brifingten sonra yaptıkları özverili çalışmalarla DOSD Meram'da başarılı işler ortaya koyan yönetim kuruluna, eğitmenlere ve başarıda büyük katkı sağlayan bağışçılara teşekkür etti.

"DOSD Meram, bir yılda dört beş yıllık yol ve gelişim katetti"

Yönetim kurulu toplantısından sonra DOSD Meram'ın çalışmaları ve projeleri hakkında açıklamalarda bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, merkezin yönetim kurulundan hocalarına, ebeveynlerinden bağışçılarına kadar her kademesiyle büyük bir aile haline geldiğini söyledi. Bundan bir yıl önce down sendromlu çocukların hayatlarına dokunacak önemli bir süreci bu merkez ile birlikte başlattıklarını söyleyen Başkan Kavuş, "Bu büyük aile her bir ferdiyle güzel bir yapı oluşturdu. Bu samimi birliktelik sayesinde DOSD Meram, bir yıl gibi kısa bir zamanda önemli çalışmalar ortaya koydu ve 4-5 yıllık bir mesafe katetti" dedi.

"Hedefimiz, bu şehirdeki tüm down sendromlu çocuklarımıza ve bireylerimize dokunabilmek"

Toplantıda önümüzdeki süreçte hayata geçecek projelerin de masaya yatırıldığını belirten Başkan Kavuş, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Down sendromlu çocuklar ve bireylerimiz için yeni projeler geliştirdik. Bahar aylarıyla birlikte bu projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu projeler çerçevesinde bu özel çocuklarımızı özellikle de 18 yaş üstü bireylerimizi evlerinden çıkarıp spor yapmalarının ve meslek edinmelerinin önünü açacağız. Yüzme gibi sporlarla hem kendilerini geliştirebilecekleri hem de eğlenebilecekleri, ailelerin üzerinden yük alacakları etkinlikler olacak. Tamamen ücretsiz olacak bu kurslarla birlikte onların aileleri için verdiğimiz kursların kapsamını da genişleteceğiz. Meslek edinme kurslarına katılan down sendromlu gençleri belediyemizin kafelerinde istihdam ederek onları hayata kazandıracağız. Bu özel sektöre de güzel bir örnek olacaktır. Amacımız bu şehirdeki tüm down sendromlu çocuklarımıza ve bireylerimize dokunabilmek. Çocuklarımızı hayata kazandıracak bu projelerin hayırlı olmasını temenni ediyor, merkezimizin bu hayırlı işlerinde yanımızda olan tüm paydaşlarımıza, dernek yönetimine, hocalarıma, dernekte görevli arkadaşlarıma ve destekleriyle yanımızda olan hayırseverlere şükranlarımı sunuyorum." - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mustafa Kavuş, Engelliler, Politika, Eğitim, Yerel, Yaşam, Meram, konya, Son Dakika

Son Dakika Yerel DOSD Meram’ın Birinci Yılı Değerlendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:49 İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı
16:48 Ankara TUSAŞ’taki saldırının zamanlaması dikkat çekici Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici
16:26 Ankara TUSAŞ’taki patlama anı kamerada Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
16:07 Ankara’daki çatışma anından ilk görüntüler Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı Şehit ve yaralılarımız var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var
01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:20 McDonald’s’ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu McDonald's'ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu
01:15 Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
23:54 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u 5-2 mağlup etti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti
23:35 Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları’na da gittim Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim
23:05 Kulisleri hareketlendiren iddia Öcalan’ın yeğenine ’’İmralı’’ izni verildi Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine ''İmralı'' izni verildi
22:40 Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 17:45:15. #1.12#
SON DAKİKA: DOSD Meram’ın Birinci Yılı Değerlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.