DOSD Meram, Uluslararası Acil Akademik Tıp Kongresi\'nde Down Sendromu Bilgilendirmesi Yaptı

DOSD Meram, 17-19 Şubat 2024 tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilen Uluslararası Acil Akademik Tıp Kongresi (AAED)'ne katıldı. Merkez ve down sendromlular hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı stant katılımcıların en çok dikkatini çeken bölümlerden biri oldu.
Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi (DOSD Meram), 17-19 Şubat 2024 tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilen Uluslararası Acil Akademik Tıp Kongresi (AAED)'ne katıldı. Daha bilinçli ve kapsayıcı bir toplum için önemli adımlar atan DOSD Meram, kongre boyunca açtığı stant ile bir araya geldiği katılımcılara down sendromuyla ilgili bilgi verdi. DOSD Meram standı, ziyaretçilerden ve katılımcılardan yoğun ilgi gördü.
"Down sendromlular konusunda toplumu bilgilendirmek adına tüm fırsatları değerlendiriyoruz"
DOSD Meram'da özel eğitim destek programları kapsamında öğretim ve rehabilitasyon hizmetleri sunulduğunu ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "DOSD Meram ile Down Sendromlu bireylerin ve ailelerinin hayatına dokunmak için yola çıktık. Belediye, üniversite, milli eğitim ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle oluşturulan ve eğitim modeliyle de Türkiye'deki ilk ve tek merkez olma özelliği taşıyan DOSD Meram, çocuklarımızın eğitimlerinde ve ailelerin bilinçlendirilmesinde kısa zamanda önemli mesafeler kat edildi . Bunların yanı sıra bir görevimiz de toplumu bu noktada bilinçlendirmek. Bu amaçla AAED'nde yerimizi aldık. Arkadaşlarımız burada katılımcıları hem down sendromu hem de merkezimiz noktasında bilgilendirdi. DOSD Meram ile Down Sendromlu bireylerin yaşama katılımlarını ve hayatın içindeki rolleri üstlenebilmelerini sağlayabilmek için insanların bu noktada bilgilendirilmesinin de önemli olduğunu biliyoruz. Bu düşünce ile bu tip tüm organizasyonları değerlendirmeye devam edeceğiz" dedi. - KONYA
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