Döşemealtı Belediyesi Nar Masa, Vatandaşların Taleplerini Çözüme Kavuşturuyor

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç tarafından, vatandaşların istek, şikayet ve taleplerine en kısa sürede çare bulunması için kurulan Nar Masa çözüm üretmeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Turgay Genç'in talimatıyla Nisan 2017'de kurulan Nar Masa bu güne kadar tam 17 bin 766 talep aldı. Yine 28 bin 300 telefon çağrısına cevap veren ekipler vatandaşlardan gelen talep, şikayet ve önerilerden 14 bin 871'ini çözüme kavuşturdu. 421 talebin belediye ile ilgili olmadığı belirlenirken bu talepler içinde diğer kamu kurumlarına hem vatandaşlar yönlendirildi, hemde dilekçe ile vatandaş adına başvuru yapıldı. Nar Masa ekipleri gelen taleplerden 2 bin 484'ünün ise projelendirme ve çözüm kısımlarında sonuçlandırılmak üzere olduğu bildirildi.

"İstihdama katkı"

Nar Masa bünyesinde hizmet veren İş-Kur birimi iş bulma talebiyle belediyeye başvuran vatandaşların istihdamına büyük katkı sağladı. Özellikle ilçede faaliyet gösteren kurumsal firma ve fabrika temsilcileriyle kariyer günleri düzenleyen Nar Masa ekipleri iş arayanlarla işverenleri bir araya getirdi. Döşemealtı Belediyesi ekiplerinin girişimleriyle belediye binasında düzenlenen Kariyer günlerinin ardından şuana kadar tam bin 893 kişi işe yerleşerek istihdama katıldı. İşçi istihdam edecek kişi, şirket ve kurumların belediyeye yaptığı başvurular içinde sosyal medya sayfalarından işçi alımı ilanı paylaşan Nar Masa şu ana kadar tam 8 bin 102 iş ilanı paylaşımı yaptı.

"Pandemide yoğun çalıştı"

Sosyal projeler arasında yer alan ve belediye hizmetlerinin halkla en kısa sürede ulaşması amacıyla kurulan Nar Masa pandemi döneminde gönülleri fetetti. 701 kilometrekare büyüklüğündeki ilçede bulunan 32 mahalleyi sokak sokak-ev ev gezen ekipler vatandaşlara kimi zaman ekmek, kimi zaman ilaç, kimi zamanda bebek bezi ulaştırdı. Tüm birlik ve beraberlik duyguları içerisinde girmedik ev bırakmayan ekipler tam 447 bin çift maske ile 224 bin şişe dezenfektan dağıtımı yaptı. Okullara 74 dezenfektan standı yerleştiren Nar Masa ekipleri uzaktan eğitim gören ve maddi durumları olmadığı için tablet alamayan öğrencilere de 110 tablet ve internet paketi hediye etti. Yine ihtiyaç sahibi ailelere ve pandemi nedeniyle işyerleri kapanan berber, kuaför ve güzellik merkezi çalışanlarının evlerine gıda paketi yardımı yapıldı.

"Depremde tek yürek oldu"

Döşemealtı Belediyesi Kahramanmaraş'da yaşanan ve 11 ilde yıkıma yol açan depremlerin ardından ilçe halkıyla tek yürek oldu. Başkan Genç talimatıyla Nar Masa liderliğinde kriz masası oluşturan Döşemealtı Belediyesi hem deprem bölgesine hemde ilçeye gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için kampanya düzenledi. Belediye kaynakları ve vatandaşlardan gelen bağış ve yardımlar sayesinde deprem bölgelerine tam 8 Tır dolusu gıda, ev eşyası, ilaç, kıyafet, ısıtıcı, battaniye başta olmak üzere insani yardım malzemesi gönderildi. Depremin ardından evlerini terk ederek Döşemealtı'na gelmek zorunda kalanlara da kucak açan Nar Masa ekipleri tam 2 bin 789 kişiye kıyafet, her türlü ev eşyası, gıda paketleri, bebek bezi ve maması, ısıtıcı yardımında bulundu. 2 bin 789 kişi içerisinde yer alan 265 bebek ve çocuk da unutulmadı. Bebek ve çocukların oyuncaktan, kıyafete kişisel ihtiyaçları için gereken tüm yardımlar yapıldı.

Yaşanan ekonomik kriz ile birlikte alım gücü düşen vatandaşlara yine sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında Döşemealtı Belediyesi sahip çıktı. Tüm ilçede sokak sokak vatandaşın derdini dinleyen Nar Masa ekipleri ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtımı yaptı. 5 bin 488 erzak paketini sofralara ulaştıran ekipler yine 1 milyon liranın üzerinde market hediye çekini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. - ANTALYA