Doski Vadisi\'nin Doğası Büyülüyor

Doski Vadisi muhteşem doğasıyla hayran bırakıyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Doski Vadisi doğasıyla görenleri hayran bırakıyor.

Yüksekova'da Doski Vadisi'nin Gürkavak köyü Tokağaç mezrasında bulunan şelale ve etrafını saran yeşillikler görenleri hayran bırakıyor. 10 metreyi bulan şelale doğa ve fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sunuyor. Bölgede yaz mevsiminde piknik yapan vatandaşların en çok uğradığı gözde mekanlardan biri olan şelale, kışın da oluşan buz sarkıtlarıyla ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor.

Şelalenin güzelliği karşısında mest olduğunu belirten Bahattin Örtaş isimli vatandaş, "Doski Vadisi başlı başına harikalar diyarı diyebiliriz. Gezerken buraya uğradık muhteşem bir yer. Herkesin burayı görmesini tavsiye ederim" dedi.