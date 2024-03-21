Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından "21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü" nedeniyle düzenlenen etkinlikte down sendromlu bireyler gönüllerince eğlendi.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla özel bir program düzenlendi. Kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte down sendromlu çocukların hazırladıkları el emeği ürünler ve tablolar sergilendi. Down sendromlu bireylerden oluşan halk oyunları ekibinin gösterisi büyük beğeni topladı. Çocuklar spor ve oyun aktivitelerine katıldı. Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği iş birliğiyle yapılan etkinliğe katılan down senromlu çocuklar ve gençler ile aileleri birlikte unutamayacakları bir gün geçirdi.
Etkinlikte konuşan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Emrah Baş, "Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımıza, özel gereksinimli çocuklarımıza düzenlemiş olduğumuz etkinliklerden bir tanesini gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlik ile hem çocuklarımızın bugünün anlam ve önemi ile ilgili hem bilgilendirme yapmak hem de çocuklarımızın oyunlarını, gösterilerini, el emeği ürünlerini sergilemelerini sağlamak istedik. Dünyaya artı bir değer katan kardeşlerimizin farkındayız. Samsun Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Çocuk Evi'nden bu kardeşlerimizin hepsi hizmet alıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak onların her zaman yanındayız" dedi. - SAMSUN
Son Dakika › Yerel › Down Sendromlu Bireyler Samsun'da Eğlendi - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?