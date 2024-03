Down Sendromlu Bireyler Samsun\'da Eğlendi

Yerel

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından "21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü" nedeniyle düzenlenen etkinlikte down sendromlu bireyler gönüllerince eğlendi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla özel bir program düzenlendi. Kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte down sendromlu çocukların hazırladıkları el emeği ürünler ve tablolar sergilendi. Down sendromlu bireylerden oluşan halk oyunları ekibinin gösterisi büyük beğeni topladı. Çocuklar spor ve oyun aktivitelerine katıldı. Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği iş birliğiyle yapılan etkinliğe katılan down senromlu çocuklar ve gençler ile aileleri birlikte unutamayacakları bir gün geçirdi.

Etkinlikte konuşan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Emrah Baş, "Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımıza, özel gereksinimli çocuklarımıza düzenlemiş olduğumuz etkinliklerden bir tanesini gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlik ile hem çocuklarımızın bugünün anlam ve önemi ile ilgili hem bilgilendirme yapmak hem de çocuklarımızın oyunlarını, gösterilerini, el emeği ürünlerini sergilemelerini sağlamak istedik. Dünyaya artı bir değer katan kardeşlerimizin farkındayız. Samsun Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Çocuk Evi'nden bu kardeşlerimizin hepsi hizmet alıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak onların her zaman yanındayız" dedi. - SAMSUN