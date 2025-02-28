Down Sendromlu Yeliz'in Düğün Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika
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Down Sendromlu Yeliz'in Düğün Hayali Gerçek Oldu

Down Sendromlu Yeliz\'in Düğün Hayali Gerçek Oldu

Beyoğlu'nda yaşayan down sendromlu Yeliz Demirkıran, ailesinin desteğiyle düzenlenen sembolik düğün töreninde beyaz gelinliğini giyerek sevdikleriyle birlikte eğlendi. Beyoğlu Belediye Başkanı da bu mutlu günde Yeliz'i yalnız bırakmadı.

28.02.2025 14:37  Güncelleme: 14:44
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Beyoğlu'nda yaşayan down sendromlu Yeliz Demirkıran'ın düğün hayali gerçek oldu. Kendisi için düzenlenen sembolik düğün töreninde beyaz gelinliğini giyen Yeliz, düğün pastasını kesip arkadaşları ve sevdikleriyle birlikte doyasıya eğlendi.

İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan 35 yaşındaki down sendromlu Yeliz Demirkıran'ın düğün hayali gerçek oldu. Yeliz'in ailesi kızlarının hayalini gerçekleştirmek için Beyoğlu Belediyesi'ne ulaşarak yardım istedi. Ailenin bu talebi üzerine sembolik bir düğün organizasyonu düzenlendi. Kasımpaşa'da bulunan özel bir restoranda yapılan damatsız düğün töreninde Yeliz, beyaz gelinliğini giyerek ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte doyasıya eğlendi. Duygusal anların yaşandığı düğünde, oyun havaları eşliğinde hayalini gerçekleştiren Yeliz düğün pastasını da keserek davetlilere ikram etti. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de eşi Ayşen Güney ile birlikte düğün merasimine katılarak Yeliz'i bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Yeliz'in kınasını Başkan Güney'in eşi Ayşen Güney yaktı.

"Bu mutluluğu yaşattığı için Yeliz'e teşekkür ediyorum"

Yeliz'in mutluluğuna ortak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Yeliz'in bu gülen yüzü, Yeliz'in bu mutlu anı, benim için Belediye Başkanlığı'ndan da kıymetli. Hep beraber onun bu mutlu gününe ortak olduk. Yeliz içeri girdiğinde duygulandım. Bizim toplum sevinince de ağlar üzülünce de ağlar. Bugün burada sevinç gözyaşları aktı. Bize bu mutluluğu yaşattığı için annesine babasına teşekkür ediyorum. Bu mutluluğu yaşattığı için Yeliz'e teşekkür ediyorum. Seni çok seviyoruz Yeliz" dedi.

"Bu duyguları yaşamak istemişti biz de karşılıksız bırakmadık"

Yeliz Demirkıran'ın annesi Nezaket Demirkıran da kızının duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Çok istiyordu, hayali vardı. Çok heyecanlıydı. Çok seviyordu. 'Anne hayalimdi, gerçek oldu. Giydirdiniz beni' dedi" şeklinde konuştu. Ağabeyi Ümit Demirkıran ise, "Bugün Yeliz'in en mutlu günüydü. Hep bu duyguları yaşamak istemişti. Biz de onun duygularını karşılıksız bırakmadık. Mutluluğumuza ortak olmuştur Belediye Başkanımız. Çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. Yeliz bugüne çok erken kalkış yaptı. Düğünü olduğunu biliyordu. Çok sevinçliydi, heyecanlıydı. Gözleri doluyordu. Bizi de ağlattı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Down Sendromlu Yeliz'in Düğün Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika

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