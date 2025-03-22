Down Sendromu Farkındalık Günü\'nde Bahar Şenliği Düzenlendi

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen Bahar Şenliği'nde özel çocuklarla bir araya geldi.

Efeler Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi ve Fahrettin Balyurt Parkı'nda Ahbap Aydın Gönüllüleri ile gerçekleşen etkinlikte; Ahbap Derneği Aydın Temsilcisi Feraye Armut ve +1 Down Sendromlular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Sena Akar günün anlam ve önemine ilişkin birer konuşma gerçekleştirdi.

Başkan Anıl Yetişkin ise konuşmasında "Bugün özel çocuklarımızın günü. Geçtiğimiz günlerde merkezimizi ziyaret ettiğimde burada eğitim gören çocuklarımızla çok keyifli sohbetler gerçekleştirmiştik. Aslında çocuklarımız bizden farklı değil biz onlardan farklıyız. +1 ile onlar bizden daha üstün. Bu farkındalık gününü tüm Türkiye'ye anlatmak için ve çocuklarımızın yaşamını daha konforlu hale getirebilmek elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Bizim umudumuzu artıran çocuklarımızın neşesi, onların mutluluğu. Daha aydınlık yarınlarda daha mutlu çocuklarımız için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Bahar Şenliği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde kapılarını açan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim alan 60 özel çocuğun sahne performanslarıyla başladı. Gösteriler, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Etkinlik kapsamında özel çocuklar bir defile gerçekleştirdi, +1 Down Sendromlular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyesi çocuklar ise halk oyunlarıyla sahne aldı. Günün anlam ve önemine dikkat çekmek için tüm çocuklara rengarenk çoraplar dağıtıldı. Çorapları ellerine giyen özel çocuklar, hep birlikte el sallayarak bu özel anı fotoğraf karesiyle ölümsüzleştirdi.

Etkinliğin en heyecan verici anlarından biri ise sanal gerçeklik gözlükleriyle yapılan Kapadokya turu oldu. Başkan Anıl Yetişkin'in öncülüğünde başlayan sanal tur, çocuklara unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Günün sonunda Efeler Kent Orkestrası sahne alarak şenliğe müzik ziyafeti sundu. Şarkılar eşliğinde keyifli vakit geçiren özel çocuklar ve aileleri, farkındalık dolu bir günün mutluluğunu yaşadı. - AYDIN