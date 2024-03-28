DP Genel Başkan Yardımcısı Enginyurt: Emeklinin maaşı eriyor da sizin niye erimiyor?

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BURHAN DEMİRCİOĞLU

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, "(Emekli kusura bakmasın, onların maaşını seçimden sonra düzelteceğiz) diyor. Emeklinin maaşı enflasyon karşısında madem eriyor da Recep Tayyip Erdoğan, vekillerin maaşı, senin maaşın niye erimiyor enflasyon karşısında? Milletle dalga geçiyorlar. Recep abi, Bakara Suresi'nden ayet okuyor diyor ki; 'Allah fakirleri çok sever, fakirler sabretsin, sabrın karşısına cennete girecekler' diyor. Recep abi fakirler sabredecek cennete girecek de siz zenginler nereye gideceksiniz" ifadelerini kullandı.

Seçim çalışmaları kapsamında Kadirli'de vatandaşlarla bir araya gelen Cemal Enginyurt, emekli maaşlarının düşüklüğüne dikkati çekerek, vatandaş için 31 Mart seçimlerinin önemli olduğunu kaydetti. Enginyurt, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşundan rahatsız olanlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten rahatsız olanlar 31 Mart'ı bekliyor. Kadirli de 31 Mart'ı bekliyor. Mustafa Kemal Atatürk'e 'soysuz' diyenlere 'soysuz oğlu soysuz, şerefsiz' demek için 31 Mart'ı bekliyor. 10 bin lira emekli maaşına mahkum edilenler, 6 bin lira dul yetim maaşı alanlar, 4 bin lira engelli maaşı alanlar ve utanmadan birilerinin '10 bin lira maaş nelerine yetmiyor, yetmiyorsa su satsınlar, simit satsın' diyenlere 31 Mart'ta ders vermek için Kadirli de seçimleri bekliyor. Bu ülkenin bütün kaynaklarını yerle bir ettiler. Bu ülkeyi öyle bir hale getirdiler ki herkese muhtaç, dışarıya karşı yetim bıraktılar, öksüz bıraktılar ama yetmediler milleti suçluyorlar. Dün Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki; 'maaşınızın yetmediğini biliyorum' diyor çünkü diyor 'maaşınız enflasyon karşısında eriyor'. 'Emekli kusura bakmasın, onların maaşını seçimden sonra düzelteceğiz' diyor.

"TÜRKİYE'NİN KADERİNİ DEĞİŞTİRMA SEÇİMİDİR"

Emeklinin maaşı enflasyon karşısında madem eriyor da Recep Tayyip Erdoğan, vekillerin maaşı, senin maaşın niye erimiyor enflasyon karşısında? Milletle dalga geçiyorlar. Milletle kafa buluyorlar. Hep sabret diye fakire sabret diyorlar. Hep umutları fakirin üzerine yüklüyorlar ama kendileri adeta bolluk ve bereket içerisinde yaşıyorlar. Recep abi, Bakara Suresi'nden ayet okuyor diyor ki; 'Allah fakirleri çok sever, fakirler sabretsin, sabrın karşısına cennete girecekler' diyor. Recep abi, fakirler sabredecek cennete girecek de siz zenginler nereye gideceksiniz? Sizin durumunuz ne olacak? Dolayısıyla bu 31 Mart seçimlerini sağcılık, solculuk seçim olarak görmeyin. 31 Mart seçimleri parti seçimi değil. 31 Mart seçimleri bu memlekette gençlerin Kadirli'yi terk ettiği ortamda, uyuşturucunun 15 yaşına düştüğü ortamda, kadınlarımızın her geçen gün öldürüldüğü bir Türkiye'de, Türkiye'nin kaderini değiştirme seçimi haline gelmiştir. Sürekli birileri düşmanlık yaratıyor, kin nefret tohum ekiyorlar. Biz Kadirli'den Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hepsine haykırıyoruz; İbrahim Savru'nun, Cemal Enginyurt'un velhasıl muhalefetin arkasında olanı itiraf ediyor, Kadirli'den ilan ediyoruz bizim arkamızda sarı saçlı, mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk var."