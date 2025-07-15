DPÜ'de 15 Temmuz Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

DPÜ'de 15 Temmuz Etkinlikleri

DPÜ\'de 15 Temmuz Etkinlikleri
15.07.2025 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 15 Temmuz'u anmak için panel ve sergi düzenledi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlediği panel ve sergi programıyla milletimizin birlik ve direniş ruhunu bir kez daha vurguladı.

"Zaferin Adı Türkiye" başlığıyla Güzel Sanatlar Fakültesi'nde gerçekleştirilen etkinliklere Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültür, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, üniversite yöneticileri, akademik ve idari personel ile çok sayıda davetli katıldı.

15 Temmuz Milli İrade Sergisi açıldı

Etkinliğin ilk bölümünde Zafer Sergi Salonu'nda 23 farklı üniversiteden 35 akademisyenin katkısıyla hazırlanan "15 Temmuz Milli İrade" konulu poster sergisi açıldı. Açılış öncesinde konuşan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, bu anlamlı serginin 15 Temmuz'un direniş ruhunu gelecek nesillere aktarması açısından önem taşıdığını belirtti.

Filistinli Öğrenci Zaaroura'ya özel tören

Panel öncesinde 2024-2025 Akademik Yılı'nı dereceyle tamamlayan Filistinli öğrenci Alaa Zaaroura için Ahmet Yakupoğlu Konferans Salonu'nda bir tören düzenlendi. Törende duygu dolu bir konuşma yapan Zaaroura, Türkiye'nin Filistin'e verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "Bu üniversite bana sadece bilim değil, insanlık onurunu da öğretti" dedi.

Zaaroura'nın konuşmasının ardından kendisine başarı belgesi ve çiçek takdim edildi. Rektör Prof. Dr. Kızıltoprak, Zaaroura'nın başarısının hem bireysel çabanın hem de Türkiye'nin kucaklayıcı eğitim anlayışının bir sonucu olduğunu vurgulayarak, uluslararası öğrencilerin Türkiye'nin kültür elçileri olduğunu ifade etti.

Panelin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, 15 Temmuz'un sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda Türk milletinin iradesine vurulmak istenen zincirin kırılması olduğunu belirterek, "Tıpkı Çanakkale, Sakarya ve Dumlupınar'da olduğu gibi, bu da özgürlük ve bağımsızlık aşkının bir zaferidir" dedi.

Panelde oturum başkanlığını Prof. Dr. Arif Kolay yürütürken, Prof. Dr. Hüsamettin İnaç 15 Temmuz'un küresel güç dengeleriyle ilişkisini değerlendirdi. Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu ise darbe girişiminin sosyopolitik altyapısına ışık tuttu. 15 Temmuz gazisi Ali Karayiğit ise hain geceye dair yaşadıklarını ve tanıklıklarını katılımcılarla paylaştı.

Vali ve milletvekillerinden birlik mesajı

Programda konuşan Kütahya Valisi Musa Işın ve milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ile Mehmet Demir, 15 Temmuz'un bir milletin yazdığı demokrasi destanı olduğunu vurguladı. Konuşmacılar, bu bilincin özellikle genç nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Etkinlik, günün anısına toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Dumlupınar, Demokrasi, 15 Temmuz, Etkinlik, Politika, Türkiye, Kültür, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel DPÜ'de 15 Temmuz Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e tahliye kararı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e tahliye kararı
Gurbetçiler geliyor Günlerce yol yapıp, saatlerce bu kuyrukta bekliyorlar Gurbetçiler geliyor! Günlerce yol yapıp, saatlerce bu kuyrukta bekliyorlar
Suriye’de şiddetli çatışmalar Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var Suriye'de şiddetli çatışmalar! Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var
Şehitleri unutmadılar, sadece galibiyet değil gönülleri de aldılar Şehitleri unutmadılar, sadece galibiyet değil gönülleri de aldılar
78 kişiyi böyle ölüme götürmüşler: ’’Kimseye haber vermeyin, kendi aramızda halledelim’’ dediler 78 kişiyi böyle ölüme götürmüşler: ''Kimseye haber vermeyin, kendi aramızda halledelim'' dediler
Tuvana Türkay’dan İtalya sokaklarında cesur kombin Tuvana Türkay'dan İtalya sokaklarında cesur kombin
Beşiktaş’tan Jadon Sancho açıklaması Beşiktaş'tan Jadon Sancho açıklaması
Fenerbahçe’de ayrılık kapıda Diego Carlos’un transfer olmak istediği takım ortaya çıktı Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Diego Carlos'un transfer olmak istediği takım ortaya çıktı
Konyaspor, Beşiktaş’tan istiyor Can Keleş için ilk teklif yapıldı Konyaspor, Beşiktaş'tan istiyor! Can Keleş için ilk teklif yapıldı

10:31
Suriye ordusu Süveyda’ya girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Suriye ordusu Süveyda'ya girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
09:32
15 Temmuz’da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş’ın yeni mesleği şaşırttı
15 Temmuz'da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş'ın yeni mesleği şaşırttı
08:15
FETÖ’nün finans ayağına MİT operasyonu HAKMAR ve TATBAK’a kayyum atandı
FETÖ'nün finans ayağına MİT operasyonu! HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atandı
16:43
Minguzzi cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Gülerek poz vermişler
Minguzzi cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Gülerek poz vermişler
16:37
Isparta’da tartışma kanlı bitti Erkek arkadaşını tornavida ile yaraladı
Isparta'da tartışma kanlı bitti! Erkek arkadaşını tornavida ile yaraladı
16:36
Beşiktaş, Chamberlain’in sözleşmesini feshetti
Beşiktaş, Chamberlain'in sözleşmesini feshetti
16:30
Galatasaraylı Nicolo Zaniolo İtalya’dan ceza yedi
Galatasaraylı Nicolo Zaniolo İtalya'dan ceza yedi
16:23
Trabzonspor transferde büyük oynuyor Yeni hedef Atletico Madrid’in yıldızı
Trabzonspor transferde büyük oynuyor! Yeni hedef Atletico Madrid'in yıldızı
16:07
Gizemli Bitcoin yatırımcısının serveti 30,5 milyar dolara ulaştı
Gizemli Bitcoin yatırımcısının serveti 30,5 milyar dolara ulaştı!
16:00
Iğdır’da dehşet: Kız arkadaşını ikinci kattan aşağı atıp kayıplara karıştı
Iğdır'da dehşet: Kız arkadaşını ikinci kattan aşağı atıp kayıplara karıştı
15:50
Kriz çözüldü, Manavgat Belediye Başkanvekili seçildi
Kriz çözüldü, Manavgat Belediye Başkanvekili seçildi
15:49
Ayşe Tokyaz’ın katilinden akılalmaz plan Evi kırmızıya boyamış
Ayşe Tokyaz'ın katilinden akılalmaz plan! Evi kırmızıya boyamış
15:46
Konyaspor, Beşiktaş’tan istiyor Can Keleş için ilk teklif yapıldı
Konyaspor, Beşiktaş'tan istiyor! Can Keleş için ilk teklif yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2025 11:56:21. #7.12#
SON DAKİKA: DPÜ'de 15 Temmuz Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.