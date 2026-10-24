DPÜ Rektörü Kızıltoprak, yeni Kütahya İl Müftüsü İzmirli'yi ağırladı - Son Dakika
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DPÜ Rektörü Kızıltoprak, yeni Kütahya İl Müftüsü İzmirli'yi ağırladı

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DPÜ Rektörü Kızıltoprak, yeni Kütahya İl Müftüsü İzmirli\'yi ağırladı
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, yeni Kütahya İl Müftüsü Hasan İzmirli'yi makamında ağırladı. Görüşmede üniversite ile İl Müftülüğü arasındaki iş birliği ve gençlerin manevi, kültürel gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar ele alındı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya İl Müftülüğü görevine yeni atanan Hasan İzmirli'yi makamında ağırladı. Görüşmede, üniversite ile İl Müftülüğü arasında geliştirilebilecek iş birlikleri ve gençlerin manevi ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar ele alındı.

Kütahya İl Müftüsü Hasan İzmirli, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'a ziyarette bulundu. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kurucu Dekanı ve YÖK İlme ve Talebeye Hizmet Ödülü sahibi Prof. Dr. Salih Tuğ da yer aldı.

Gençlerin gelişimi için iş birliği görüşüldü

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, İl Müftüsü Hasan İzmirli ile samimi bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmede, üniversite ile İl Müftülüğü arasında geliştirilebilecek ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Özellikle gençlerin manevi ve kültürel gelişimlerine katkı sunacak projeler ile iki kurum arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Üniversiteler ile dini kurumlar arasında kurulabilecek iş birliklerinin gençlerin gelişimine katkı sağlayabileceğine yönelik değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede, kurumlar arası iletişim ve ortak çalışma imkanları üzerinde duruldu.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Hasan İzmirli'nin nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: İHA
Süleyman KızıltoprakGençlikKütahyaEğitimGüncelYerelSon Dakika

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