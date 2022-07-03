Dr. Hüseyin Mirkelam son yolculuğuna İstanbul'da uğurlanacak - Son Dakika
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Dr. Hüseyin Mirkelam son yolculuğuna İstanbul'da uğurlanacak

03.07.2022 14:59
Dr. Hüseyin Mirkelam son yolculuğuna İstanbul'da uğurlanacak

Türkiye'nin yakından tanıdığı, sektöründe gerçekleştirdiği ilklerin yanı sıra hayırseverliğiyle tanınan Göz Doktoru Hüseyin Mirkelam Pazartesi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nde kılınacak ikindi namazının ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığında defnedilecek.

Türkiye'nin yakından tanıdığı, sektöründe gerçekleştirdiği ilklerin yanı sıra hayırseverliğiyle tanınan Göz Doktoru Hüseyin Mirkelam Pazartesi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nde kılınacak ikindi namazının ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığında defnedilecek.

Geçirdiği kalp krizi sonrası sevenlerini üzen Göz Doktoru Hüseyin Mirkelam'ın cenazesi İstanbul'da defnedilecek. Alanında Türkiye'nin ve Gaziantep'in en önemli değerleri arasında yer alan Göz Doktoru Hüseyin Mirkelam, göz alanında gerçekleştirdiği ilklerin yanı sıra sağlık ve eğitime yönelik hayırseverliğiyle tanınıyordu. Doktor Hüseyin Mirkelam'ın cenazesi yarın ikindi namazında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camiin 'de kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığında defnedileceği öğrenildi. Taziyesinin de İstanbul Ataşehir Belediyesi Esat Paşa Taziye Evinde kabul edileceği açıklanırken Doktor Mirkelam'ın ani vefatı sevenlerini yasa boğdu. Ayşe Nur Mirkelam'la evli olan Doktor Hüseyin Mirkelam'ın Gül, Nergis ve Aydın adında üç çocuk babasıydı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Marmara Üniversitesi, İstanbul, Mirkelam, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dr. Hüseyin Mirkelam son yolculuğuna İstanbul'da uğurlanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dr. Hüseyin Mirkelam son yolculuğuna İstanbul'da uğurlanacak - Son Dakika
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