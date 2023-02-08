DSÖ deprem için 3. seviye acil durum ilan etti - Son Dakika
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DSÖ deprem için 3. seviye acil durum ilan etti

08.02.2023 11:47
DSÖ deprem için 3. seviye acil durum ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 3. seviye acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 3. seviye acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Hans Kluge, 3. seviye acil durum ilan edildiğini duyurdu. Kluge yaptığı açıklamada, "Kendi hayatları tehlikedeyken müdahale eden Gaziantep'teki saha ofisimizdeki DSÖ personeli de dahil olmak üzere ilk müdahale ekiplerini takdir ediyorum. Hayat kurtarmak için dikkate değer bir müdahale operasyonu başlatan Türk yetkililerini takdir ediyorum. Muazzam bir dayanışma gösteren üye devletlere teşekkür ederim. Uluslararası toplumu desteğini artırmaya devam etmeye, Türkiye hükümeti ve DSÖ ile tam koordinasyon sağlamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - CENEVRE

Kaynak: İHA
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Dünya Sağlık Örgütü, Kahramanmaraş, Elbistan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel DSÖ deprem için 3. seviye acil durum ilan etti - Son Dakika

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