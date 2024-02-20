DSÖ, İsrail askerlerinin Han Yunus\'taki Nasser Hastanesinden 32 hastayı tahliye etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde kışlaya çevirdiği Nasser Hastanesinden 32 hastanın tahliye edildiğini duyurdu.
DSÖ ekibi, İsrail askerlerinin kuşatması nedeniyle insani krizin yaşandığı Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki Nasser Hastanesine girdi. Örgütten yapılan yazılı açıklamada, 18 ve 19 Şubat'ta hastaneye erişim sağlayan DSÖ ekibinin 2'si çocuk 32 hastayı hastaneden tahliye ettiği belirtildi. Yüksek risk içeren tahliye operasyonunun Filistin Kızılayı ve Filistin'deki Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA oPt) ile yakın iş birliği içinde yürütüldüğü aktarıldı. Ekibin ayrıca, hastaneden kalan hastalar ve personel için sınırlı miktarda temel ilaç ve gıda getirdiği vurgulandı. Filistin Kızılayına ait 4 ambulansın, hastane müdürünün koordinasyonunda tıbbi değerlendirme ve triyaj yapılan hastaların güvenli bir şekilde ulaşımını sağladığı kaydedildi. Tahliye edilen hastaların Han Yunus'taki Avrupa Gazze Hastanesine, Gazze'nin merkezindeki El Aksa Hastanesine ve Refah kentindeki Uluslararası Tıp Derneği, BAE ve Endonezya sahra hastanelerine götürüldüğü ifade edildi. Açıklamada, İsrail askerlerinin 14 Şubat'ta gerçekleştirdiği baskının ardından hastanenin kullanılamaz hale gelmesi üzerine hastane personeli tarafından hastaların sevk edilmesinin talep edildiği hatırlatıldı.
"Daha fazla hastanın tahliyesi için çalışmalar sürüyor"
Hastanede elektrik ve su olmadığı, tıbbi atıkların ve çöplerin hastalıkların üremesine zemin hazırladığı vurgulanan açıklamada, "DSÖ personeli, hastane çevresindeki yıkımın tarif edilemez olduğunu söyledi. Bölge, yanmış ve yıkılmış binalarla, ağır molozlarla ve parçalanmış yollarla çevriliydi. Hastanede tahminen 130 hasta ve yaralı ile en az 15 doktor ve hemşire bulunuyor. Yoğun bakım ünitesi artık çalışmadığı için DSÖ personeli, kalan tek yoğun bakım hastasını hastane kompleksinin diğer hastaların temel bakım aldığı farklı bir bölümüne götürdü. DSÖ, hastanede kalan hastaların ve sağlık çalışanlarının güvenliği ile refahından endişe duymaktadır, hasta ve yaralılara yönelik hayat kurtaran bakımın daha fazla kesintiye uğramasının daha fazla ölüme yol açacağı konusunda uyarıda bulunmaktadır. Devam eden çatışmanın ortasında daha fazla hasta tahliyesini sağlamak için çabalarımız sürüyor" ifadeleri kullanıldı.
"Nasser Hastanesinin kullanılamaz hale getirilmesi, Gazze'nin sağlık sistemine büyük bir darbedir"
DSÖ'nün tahliye operasyonundan önce tıbbi değerlendirme için hastaneye erişim talebinin art arda iki kez reddedildiği belirtilerek, "Bu durum, acil ihtiyaç duyulan hasta sevkinde gecikmelere neden oldu. Açıklanana göre yoğun bakım ünitesinde en az 5 hasta hayatını kaybetti" denildi. Nasser Hastanesine daha fazla zarar verilmesinin işlevselliğinin geri kazanılmasında daha fazla gecikmeye yol açacağı vurgulanarak, "Hastane bünyesinde bulunan DSÖ destekli uzuv rekonstrüksiyon merkezi de artık faaliyette değil. Bunlar, ihtiyaçların artmaya devam ettiği bir ortamda sağlık hizmetlerine erişimi daha da sınırlayacak trajik gelişmelerdir. Nasser Hastanesinin kullanılamaz hale getirilmesi, Gazze'nin sağlık sistemine büyük bir darbedir. Güneydeki tesisler halihazırda kapasitenin çok üzerinde çalışıyor ve zar zor daha fazla hasta kabul edebiliyor. DSÖ hastaların, sağlık çalışanlarının, sağlık altyapısının ve sivillerin korunması çağrısını yineliyor. Hastaneler kötüye kullanılmamalı veya saldırıya uğramamalıdır. DSÖ, tüm taraflara uluslararası insancıl hukuku, ayrım ve orantılılık ilkelerini desteklemeleri ve hastanelerin hayat kurtarıcı bakım sağlamaya devam edebilmeleri için sürekli erişim verilmesi yönündeki çağrısını yinelemektedir" ifadelerine yer verildi.
DSÖ ekibinin hastaneye girdiği anların görüntüleri de paylaşıldı. - HAN YUNUS
Son Dakika › Yerel › DSÖ, İsrail askerlerinin Han Yunus'taki Nasser Hastanesinden 32 hastayı tahliye etti - Son Dakika
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